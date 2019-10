Los Duques de Sussex le declaran la guerra a la prensa sensacionalista Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra un medio británico por publicar una carta privada mientras que su marido ha expresado que no quiere que la historia de su madre se repita

Los Duques de Sussex se han cansado de copar titulares en los medios sensacionalistas. Meghan Markle ha emprendido acciones legales contra «The Mail on Sunday» por la publicación de una carta privada que formaría parte, según los abogados de la mujer del Príncipe Harry -el bufete de abogados Schillings-, de «una campaña de este grupo de medios para publicar información falsa e historias deliberadamente despectivas sobre ella y su esposo».

En un amplio comunicado divulgado la pasada noche, el nieto de la Reina Isabel II de Inglaterra, se señala que se han visto obligados a tomar medidas legales después de ver que la prensa ha continuado publicando «una mentira tras otra». Asimismo, el Príncipe Harry ha acusado al citado medio de emitir «estratégicamente» algunos párrafos y palabras de la carta que Meghan Markle escribió para su padre, Thomas Markle. En ella, la Duquesa expresaba su dolor y enfado por la conducta de su padre. Desde la publicación han asegurado que se defenderán y han negado «de manera categórica» que «la carta de la Duquesa fuera editada de alguna manera para cambiar el sentido» de lo que quería decir.

Además, el Príncipe Harry ha recordado el episodio de su madre, Diana de Gales, asegurando que no quiere que la historia se repita con su mujer. «Mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alquien que quiero se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa ser víctima de las mismas fuerzas poderosas», dice.

En su nota, el Duque subraya que su mujer y él creen en «una prensa libre y objetiva, que informe de la verdad» porque es «la pieza angular» de la democracia, pero que la duquesa es «una de las últimas víctimas de los tabloides» que llevan a cabo campañas contra determinadas personas sin pensar en las consecuencias.

Y prosigue: «Hay un coste humano en esta campaña implacable, especialmente cuando se sabe que es falsa y maliciosa [...] No puedo comenzar a describir lo doloroso que ha sido. Han vilipendiado casi a diario durante los últimos nueve meses».