Los duques de Sussex podrían verse obligados a revelar quién costea sus viajes en avión privado

Tal y como ha informado el diario británico «The Times» esta semana, el Príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle podrían verse obligados a declarar quién costea sus viajes en aviones privados como consecuencia de que numerosos colectivos en favor del medio ambiente hayan rechazado la iniciativa del cantante Elton John de pagar dichos vuelos como compensación por todo el carbono producido en los vuelos de sus vacaciones.

El cantante británico reveló el lunes pasado que había costeado los vuelos de ida y vuelta a la Riviera Francesa de los duques de Sussex, después de que el hermano del Príncipe Guillermo y su esposa fueran duramente criticados por realizar cuatro vuelos en aviones privados para viajes personales en una quincena, a pesar de haber hecho campaña sobre los peligros del cambio climático en numerosas ocasiones. Desde Kensington, se han negado a confesar quién pagó los vuelos de la pareja a Ibiza este mes. Sin embargo, la Reina Isabel II espera que los miembros de la Familia Real británica acaten los principios Nolan de las normas de la vida pública, los cuales incluyen el requisito de declarar todas y cada una de las prestaciones económicas recibidas.

A pesar de la Casa Real Británica queda excluida de las solicitudes en virtud de las leyes sobre libertad de información, está establecido que su normativa consista en «proporcionar información con la mayor libertad posible». Así, los vuelos de los duques de Sussex hasta Niza en un avión privado modelo Cessna produjeron al menos 8,4 de CO2 cuando el ciudadano británico medio crea «solamente» alrededor de 5,4 toneladas de CO2 por año.

La compañía empleada por Elton John para compensar el carbono producido por los vuelos privados de los padres del pequeño Archie Harrison normalmente cobraría un mínimo de 48 libras para financiar los sistemas de compensación, incluyendo la plantación de árboles en Gran Bretaña y el hecho de proporcionar cocinas energéticamente eficientes en África.

Por su parte, Doug Parr, científico de Greenpeace, ha dicho que: «La compensación de carbono no es una medida suficiente para contrarrestar las emisiones de C02 producidas por los viajes en avión. Las buenas obras se pueden hacer con grandes cantidades de dinero efectivo que formen parte de regímenes de compensación, pero no esa no es la solución».

Tim Johnson, director de la Aviation Environment Federation -principal organización sin fines de lucro del Reino Unido preocupada por los efectos ambientales de la aviación-, ha señalado que «No existe una manera de transporte más agresiva con el medio ambiente y que produzca C02 más intensamente que el alquiler de un avión privado. Se trata de decisiones que los individuos pueden considerar tomar o no».

Elton John también quiso pronunciarse sobre el asunto, alegando que si había pagado por los vuelos privados de los duques de Sussex había sido únicamente para asegurar un «alto nivel de protección medioambiental, algo muy necesario en los tiempos que corren».