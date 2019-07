Las durísimas declaraciones del exmarido de Ivana Trump: «Sus hijos son basura» El actor italiano asegura que durante su relación con la primera mujer de Donald Trump sus hijos no le trataron bien

Rossano Rubicondi, exmarido de Ivana Trump, ha arremetido contra los hijos que tiene su ex con Donald Trump. El italiano y la esdounidense contrajeron matrimonio en 2008 y al año siguiente se divorciaron. Sin embargo, el actor asegura que el trato que recibió de parte de los hijos del presidente de Estados Unidos, Ivanka, Donald y Eric Trump, no fue el más adecuado. Además, les ha catalogado de «asquerosos» y «estúpidos».

Rubicondi ha confesado la web norteamericana «Page Six» que tiene un «profundo respeto» por la fuera su mujer durante un año. Sin embargo, durante su relación tuvo más de un encontronazo con los hijos que su expareja había tenido fruto de su anterior relación: «Han sido maleducados conmigo. Tuve que escuchar todo el rato cómo me hablaban en términos que no me gustaban».

Se desconoce cuál es el motivo que ocasionó este enfrentamiento entre los hijos del magnate estadounidense y Rubicondi. Pero según aseguran desde «Page Six», podría tratarse de un problema relacionado con el dinero. «Nadie tocó ni un dólar de su familia... No sé si era por eso que yo no les gustaba, pero a esa gente solo les importa el dinero. No tienen corazón. Son basura», declaró el intérprete.

El medio norteamericano asegura que el italiano se refirió sobre todo a Donald Trump «Junior», uno de los hijos de Ivana Trump, con muy malas palabras: «Don Jr. es un idiota, un imbécil. Sacad esto: 'Eres un imbécil. ¡Ponedlo en mayúsculas!’. No son nadie, son asquerosos. Estamos hablando de niños que son muy estúpidos, excepto Ivanka», y añadió: «Son escoria. ¡Antes de que digan algo de mí, les lavaré la boca con jabón! Son una desgracia para el ser humano», concluyó el actor.