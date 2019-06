Eduardo Cruz tendrá su primer hijo junto a una actriz argentina La elegida por el cantante y compositor oriundo de San Sebastián de los Reyes es nada menos que la intérprete andina 10 años menor Eva De Dominici, quien el pasado mes de abril alcanzó los 24

Seguir Guadalupe Piñeiro Michel @Lupe_Pineiro_ Barcelona Actualizado: 10/06/2019 10:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es el más pequeño de la familia Cruz y el más mimado por sus hermanas Penélope (45 años) y Mónica (42 años). Sin embargo, con 34 años, el joven Eduardo Cruz está a punto de cambiar su vida, dado que en los próximos meses se iniciará en el camino de la paternidad. La elegida por el cantante y compositor oriundo de San Sebastián de los Reyes es nada menos que la intérprete andina 10 años menor Eva De Dominici, quien el pasado mes de abril alcanzó los 24. «La vida no para de sorprenderme y es último año mi vida cambió muchísimo», escribió la actriz con entusiasmo en su cuenta de Instagram el día que su cumpleaños.

Eva y Eduardo comenzaron a salir hace apenas 7 meses y se conocieron a través de amigos en común. Las primeras imágenes de ambos circularon en octubre del año pasado y mostraban a la ardiente pareja a los besos en un casino de la Las Vegas. En la actualidad, ambos comparten hogar en la agitada ciudad de Los Ángeles. La noticia del embarazo fue confirmada por el periodista argentino Ángel de Brito en su programa «El Espectador» de CNN Radio.

La flamante cuñada de Penélope Cruz, que formará parte del elenco de la serie Maradona, Sueño Bendito, que se prepara en tierras andinas sobre la vida e historia de Diego Armando Maradona, comparte nombre con la ex de su pareja Eduardo Cruz, nada menos que la famosísima Eva Longoria. Ambos mantuvieron una extensa y sinuosa relación con frecuentes rupturas y reconciliaciones a lo largo de los años. Apasionado del mundo de la música –fue DJ, compositor y en 2006 lanzó su primer disco-, el joven de 34 años también trabajó durante años para la industria del cine, al igual que su famosa hermana, a la vez que se desarrolló profesionalmente en otros campos como la publicidad.

Paseo por España

Fanática de las redes sociales, De Dominici –que en la actualidad en su cuenta de Instagram supera los dos millones de seguidores- comparte varios momentos de su vida. Es así como hizo saber a sus seguidores que hace dos semanas la actriz se encuentra en España con el objetivo de rodar parte de la serie de Maradona. Allí se retrató en lugares emblemáticos de la Ciudad Condal, como la Plaza de Cataluña.

En su visita a tierras ibéricas, novia del menor de los Cruz aprovechó para pasar por Madrid, desde donde escribió una publicación en favor de la legalización del aborto en Argentina, causa que la actriz defiende con contundencia en su país natal. El año pasado, en la entrega de los premios Martín Fierro –los galardones más importantes de la TV local-, la actriz apareció enfundada en un vestido que tenía escritas infinitas frases a favor de la interrupción del embarazo y alentando, tras haber sido premiada, «aborto legal, seguro y gratuito para todas».

Además de dar a conocer sus ideas políticas, la intérprete aprovecha su caudal de seguidores para hacer un poco de publicidad. Por ejemplo, difunde videos donde promociona un instituto de Inglés y hace sorteos entre sus followers, a cambio de que ellos sigan a determinadas empresas o personas.

Una historia de tatuajes

Apenas comenzada la relación con Cruz, Eva dejó en evidencia en el programa Podemos Hablar de la televisión argentina un tatuaje que se hizo con el nombre de su pareja, Eduardo. Consultada por el presentador acerca de si su novio tenía uno igual, De Dominici respondió con humor: «Es gracioso, él tiene el tatuaje de Eva por una ex que se llamaba Eva» (Longoria).

Pero no es el hermano de Penélope el único con un pasado amoroso con un famoso. Su novia también estuvo en pareja hasta el año pasado con el actor argentino Joaquín Furriel, de quien se separó muy poco tiempo antes de comenzar su relación con Eduardo. Esta semana, su exnovio fue consultado por los medios andinos acerca de Eduardo Cruz y el intérprete respondió con altura: «Eva decidió vivir en Los Ángeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común. Él vive en Los Ángeles y me pone feliz porque ella está allá». Además, agregó sobre el menor de las Cruz: «Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento».

Hasta ahora no se sabe cuál ha sido la reacción de la «otra Eva» -Longoria- al conocer la noticia de la futura paternidad de quien que durante años fue su pareja. Historia de amor de la que al día de hoy solo queda como huella un tatuaje en el cuerpo de Eduardo.