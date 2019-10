Elena Tablada está harta de ser la mala del cuento Durante la batalla judicial ella se ha mantenido en silencio mientras que el entorno del cantante se ha encargado de filtrar los datos de las resoluciones judiciales

Fue a principios de este año cuando estalló la guerra judicial entre David Bisbal y Elena Tablada para exigir medidas de protección para su hija menor Ella. El cantante almeriense pedía que Tablada no utilizara a su hija como reclamo publicitario y que eliminara cualquier imagen de ella o su marido con la menor. Han hecho falta dos demandas para que Elena acate la decisión judicial muy a su pesar de lo que ello supone: no colgar imágenes en las redes sociales de momentos íntimos que comparte con su hija sean o no reclamo publicitario.

Durante la batalla judicial ella se ha mantenido en silencio mientras que el entorno del cantante se ha encargado de filtrar los datos de las resoluciones judiciales. Esta semana, harta de que se le acuse injustificadamente, David se ha enfrentado a Goliat y ha roto su silencio en la revista «Corazón». Allí se ha sincerado con Saul Ortiz, al que le ha confesado que esta guerra no la empezó ella tal y como se había contado. Ella no demandó a Rosana, la actual mujer de David. «Ya basta, lo único que desprotege a mi hija es toda la habladuría de ella en la prensa, la cual yo no provoco ni filtro», apuntaba.

En la cronología del procedimiento legal solo hay dos sentencias. En la primera se pedía que retirase solo las imágenes de su hija que pudiesen estar asociadas a marcas y, en la segunda, se le instaba a que borrara todas. Tablada insiste en que ella podría haber recurrido las sentencias, ya que el cantante ha subido fotografías durante todo el verano, pero ha preferido mantenerse al margen para no crear más polémica. Un enfrentamiento en las redes las abocó a una guerra sin fin. Tablada ya está harta de ser la mala del cuento y quiere compartir momentos especiales con su hija, algo que también hace el cantante.

Una pena que un asunto que podían haber arreglado en privado haya llegado tan lejos. Demasiado rencor para compartir algo tan importante. Y una vara de medir muy desigual, ya que el si comparte imágenes con su segundo hijo. A veces lo adultos tiene que demostrar que lo son, no solo aparentarlo.