Elena Tablada y David Bisbal se ven las caras en los tribunales El cantante interpuso una demanda en contra de su exmujer para «proteger la intimidad» de su hija

El día de ayer tuvo un sabor agridulce para David Bisbal. El artista, que acaba de ser padre de su primer hijo en común con Rosanna Zanetti, abandonaba ayer por la tarde el hospital de la mano de su pareja, en lo que debería haber sido uno de los días más felices para ambos.

Esta alegría se vio empañada por la cita a la que tuvieron que acudir tanto el almeriense como su exmujer, Elena Tablada, con motivo de la demanda que el artista interpuso contra ella el pasado 12 de febrero en el Juzgado número 6 de Alcobendas.

A través de este proceso judicial, Bisbal reclama «medidas de protección» para a la hija que ambos tienen en común, Ella, en las redes sociales, considerando que su madre la expone en ellas. La empresaria, al conocer la demanda declaró a la revista «¡HOLA!» que no entendía las acusaciones: «Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija. Siempre protegiéndola, cuidándola y haciéndola feliz».

Ayer tuvo lugar la vista al juzgado y ambos se vieron las caras. Él, sonriente y tranquilo, se despidió temporalmente de su pareja en el hospital. Tablada, por su parte, acudió con un semblante visiblemente más serio, acompañada por su pareja, Javier Ungría.

Bisbal ha asegurado estar «muy contento» tras el nacimiento del pequeño Matteo, pero ha querido dejar patente que sus dos retoños son igual de «importantes». Su exmujer, que el otro día le felicitó por su reciente paternidad, se ha mostrado consternada y ha catalogado de «injustas» las razones que les han llevado a la corte. «Ya está en manos de la jueza», ha sentenciado.