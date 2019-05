Ellen DeGeneres cuenta todos los detalles de cómo su padrastro abusaba de ella Los abusos tuvieron lugar cuando tenía tan solo 15 años y a su madre le diagnosticaron cáncer de mama

La presentadora estadounidense Ellen DeGeneres fue agredida sexualmente por su padrastro cuando era adolescente. Esta semana lo ha desvelado en el programa de televisión «My Next Guest Needs No Introduction» (Mi próximo invitado no necesita presentación) y presentado por David Letterman, con el objetivo de alentar a otras víctimas y animarlas a romper su silencio.

Los abusos tuvieron lugar cuando tenía tan solo 15 años y a su madre le diagnosticaron cáncer de mama, una enfermedad que le obligaba a ausentarse de casa en numerosas ocasiones. «Cuando ella estaba fuera de la ciudad, mi padrastro me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos. Yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que todos los pechos son diferentes y... en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocar mis pechos. Después intentó hacerlo una vez más, y luego, otra vez más», confesó visiblemente emocionada.

Ellen recordó que una de las veces, la pareja de su madre «intentó tirar abajo» la puerta de su dormitorio para entrar: «Yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad», quien asegura que aunque tardó años en contárselo, esta nunca le creyó. «Estoy enfadada conmigo misma porque, ya sabes, yo no... Yo era demasiado débil para afrontarlo. Tenía 15 o 16. Nunca debí haberla protegido. Debía haberme protegido a mí mismo y no esconder a mi madre lo que había pasado durante varios años y después decírselo», aunque explica que tras romper la relación, finalmente su madre sí la creyó y a día de hoy se siente completamente arrepentida.