Elton John recuerda el día en el que la Reina Isabel II abofeteó a su sobrino en público El joven no era otro que el vizconde Linley, el hijo de su hermana la Princesa Margarita

El diario británico «Daily Mail» ha publicado esta semana la primera parte de las memorias de Elton John (72 años), que se emitirán periódicamente. En este episodio, además de la impactante confesión de que hace dos años sufrió un cáncer de próstata, con el que tuvo complicaciones a raíz de una infección que lo tuvo «a 24 horas de la muerte», el cantante también ha contado una anécdota que vivió con la Reina Isabel II de Inglaterra.

Desobediencia

El cantante fue testigo de cuando la monarca abofeteó a un sobrino suyo en repetidas ocasiones por no obedecerla. El joven no era otro que el vizconde Linley, el hijo de su hermana la Princesa Margarita. La Reina le pidió que se quedase en casa para cuidar a su hermana, Lady Sarah Armstrong-Jones, que estaba enferman, pero el joven intentó escaparse para acudir a una fiesta. «Cuando Linley intentó engañar a su tía, la Reina lo abofeteó levemente en la cara, cruzándole la cara a cada palabra que le decía: "No (bofetada) discutas (bofetada) conmigo (bofetada) porque (bofetada) yo (bofetada) soy (bofetada) la Reina (bofetada)". Podemos imaginar lo que pasó luego: Linley siguió las instrucciones de la Reina», relata el cantante en sus memorias.

Cuando Isabel II se dio la vuelta y vio que Elton John había sido testigo de su comportamiento, le guiñó un ojo y se alejó. «Sé que la imagen pública de la Reina no es exactamente de una frivolidad salvaje, pero en privado, es muy graciosa», escribe.