El enorme paso que han dado Angelina Jolie y Brad Pitt en su relación como divorciados Tras un polémico divorcio en 2016, los actores parecen haber firmado la paz gracias a la última decisión de la actriz

ABC Madrid Actualizado: 15/07/2019 17:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rumores de infidelidad, caracteres distintos y otras tantas desavenencias más hicieron que en septiembre de 2016 Angelina Jolie (44 años) y Brad Pitt (55) anunciaran su separación. Ahora, la ex pareja está a punto de ponerle punto y final a un polémico proceso de divoricio en el que lo más complicado estaba siendo acordar la custodia de sus seis hijos -Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) y los gemelos Knox y Vivienne (11)- en la que no se ponían de acuerdo.

Después de casi tres años de constantes complicaciones surgidas a raíz de un divorcio en el que la ex pareja alegó «diferencias irreconciliables», parece que, al fin, se han dado una tregua o al menos, es lo que se deduce de la última decisión de la protagonista de «Lara Croft».

Brad Pitt y Angelina Jolie - GTRES

Y es que la que fuera una de las parejas más sólidas de todo Hollywood podría haber llegado a un acuerdo que permitiría a Brad Pitt pasar todo el verano con sus hijos mientras ella rueda en Nuevo México su próxima película «Those Who Wish Me Dead». Es más, fuentes cercanas a la ex pareja aseguran que ha sido la propia Angelina quien se ha acercado a su ex marido para ofrecerle la oportunidad de cuidar a los niños.

Desde su separación, los seis niños de la familia Pitt-Jolie han permanecido con su madre, quien tiene su custodia en exclusiva. Brad Pitt solo disponía de algunos derechos de visita bastante restringidos y, en ocasiones, con vigilancia. De llevarse a cabo el pacto, se trataría de un gran avance tanto para ellos como para los niños, ya que va a ser el tiempo más largo que habrá pasado el actor con sus hijos desde su complicada ruptura con Angelina.

Brad Pitt está muy emocionado y feliz con la decisión tomada por su ex mujer. «Está en la luna. Ha invitado a sus padres, Jane y William, a que se queden con ellos en su mansión en Los Ángeles y puedan pasar un buen tiempo en familia», ha asegurado la misma fuente anteriormente citada.

Este gran pactomarcará un antes y un después en la complicada separación de estas dos superestrellas de Hollywood, quienes se conocieron en 2004 gracias al rodaje del filme «Señor y Señora Smith» aunque no fue hasta 2014 cuando contrajeron matrimonio. Finalmente, todo apunta a que ambos estarían preparados para dejar atrás el pasado, zanjar sus problemas y seguir adelante por el bien de sus hijos.