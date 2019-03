La entrevista más íntima de Kiko Hernández: se declara «soltero hasta la muerte» Mientras el resto de colaboradores se dedica a «vender» sus desgracias en televisión, el exconcursante de «Gran Hermano» apenas abre la boca para hablar de él

Francisco Hernández Ruiz nació el 26 de agosto de 1976 en Madrid y es uno de los colaboradores estrella del programa del corazón por excelencia por sus contactos y las exclusivas que consigue sobre la vida privada de decenas de famosos a nivel nacional, sin embargo poco o nada se sabe de su propia vida privada. Mientras el resto de colaboradores se dedica a «vender» sus desgracias en televisión, Hernández apenas abre la boca para hablar de él.

Esta mañana, como algo excepcional, ha ofrecido una entrevista a la revista «Diez Minutos» en la que habla sobre su vida privada. «Soy insoportable y muy egoísta. No me planteo ni ahora ni en el futuro vivir en pareja. Vivo muy bien solo. Si de vez en cuando quiero tener algo, lo tengo. Pero soltero hasta la muerte. No me veo capacitado para mantener ninguna relación. Imposible», ha declarado.

Con respecto a sus hijas Abril y Jimena, de dos años, el colaborador compagina a la perfección su trabajo y vida en familia: «Hacía mucho tiempo que no tenía tanto tiempo libre como ahora. Trabajo más que nunca, pero me sé administrar muy bien. Tengo tres días libres a la semana: viernes, sábado y domingo y se lo dedico a mis hijas al 100%. En mis planes no está nada que no sea estar con mi familia, mis amigos y mis hijas. Salí de fiesta hace poco ¡y me aburrí como un muerto!», ha confesado a la revista anteriormente citada.

El colaborador es todo un padrazo: « Se me cae la baba con las dos. Con cada cosa, con cada gesto, con cada palabra que tienen» y ha reconocido que en las dos encuentra algo suyo: «Una en la parte buena, no te voy a decir el nombre, y la otra en la parte chunga. Una tiene mi carácter cuando en Sálvame me da el brote, y la otra tiene la parte cariñosa que saco muy de vez en cuando».