Espejo Público Fabiola Martínez padeció listeriosis en su embarazo: «Cuando nos dimos cuenta era demasiado tarde» La mujer de Bertín Osborne recuerda la enfermedad con motivo del reciente brote que afecta a España

ABC Madrid Actualizado: 21/08/2019 21:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fabiola Martínez ha hablado hoy en el programa «Espejo Público» con motivo del reciente brote de listeria que afecta a España. La mujer de Bertín Osborne conoce muy de cerca la enfermedad, pues ella la padeció durante el embarazo de su hijo Kike y ha querido recordar su experiencia, al tiempo que animaba a las mujeres embarazadas a estar muy pendientes de los posibles síntomas.

Martínez comenzó sintiendo «malestar general, dolor de cabeza y fiebre», por lo que decidió acudir al médico, que no le mandó hacerse las pruebas pertinentes: «Pero, cuando nos dimos cuenta que era lo que pasaba, pues era bastante tarde ya que la placenta estaba contaminada y tenía una septisemia que fue lo que provocó el parto prematuro» y causó secuelas en el pequeño.

La venezolana cree que el causante de la enfermedad, en su caso, fue un queso no pasteurizado. «Yo sospeché que fue por el queso ya que no podía tomar carne y tomaba muchos lácteos (...) Pero no tenía ni idea y mucho menos que está en tantos alimentos que pueden ser muy factible contagiarte», explicaba.

En cualquier caso, la mujer de Bertín ha querido enviar un mensaje tranquilizador a las 23 mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas esta última semana pues, una vez atendidas «los antibióticos en muchos casos pueden dar buenos resultados». Eso sí, ha recalcado que «no hay que bajar la guardia» y ha mostrado su preocupación por «las mujeres que no están atendidas o todavía no sospechan que puedan tenerlo».