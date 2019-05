La esperada reconciliación entre Anita Matamoros y Alejandra Rubio La hija de Terelu Campos se ha mostrado arrepentida ante un feo que le hizo a la hija de Kiko Matamoros

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y Anita Matamoros, hija de Makoke y Kiko Matamoros, a lo largo de su infancia mantuvieron una bonita amistad. Ambas compartían el hecho de tener padres conocidos en televisión y una vinculación con Málaga, pues hay que recordar que sus madres son de esa ciudad, lo que les llevó a entenderse a la perfección y forjar una buena relación.

Sin embargo, hace unos años que las jóvenes se distanciaron y dejaron de mantener contacto. El conflicto se originó cuando Anita cumplió 18 años. La hija de Terelu expuso que no asistió a la fiesta de cumpleaños de su amiga porque «le comieron la cabeza» y según asegura la «influencer» escuchó a quién no tenía que escuchar y por eso decidió no acudir a la celebración tan especial para su amiga. Este hecho hizo que Anita se enfadase y no volvieran a tener esa relación de amistad.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Alejandra se ha percatado de que la decisión que tomó en aquel momento no fue la correcta, pues le costó la pérdida de su gran amiga. La hija de Terelu mostraba su arrepentimiento recientemente a través de su canal de «Mtmad».

Instagram

Ante las palabras de Alejandra Rubio, Kiko Matamoros quiso pronunciarse y exponer su punto de vista. «Le agradezco mucho a Alejandra que haya sido sincera y las palabras que ha tenido públicamente, culpabilizándose en gran medida de lo que pasó. Sé que siguen en contacto y espero que recuperen la relación que tenían porque me parecía maravillosa. Sé que se querían muchísimo, eran confidentes la una de la otra», expuso el colaborador en Sálvame.

Alejandra ha sido la encargada de confirmar un acercamiento entre ambas a través de una publicación en sus redes sociales. La nieta de María Teresa Campos ha compartido una historia en Instagram en la que se acordaba de su amiga al escuchar una canción: «No me lo puedo creer, ¡es mi infancia! Anita Matamoros, te acuerdas?».

Este acercamiento podría confirmar la reconciliación entre Rubio y Matamoros, pese a que la hija de Terelu confesó en su canal de «Mtmad» que, tras el daño ocasionado a la hija de Makoke, retomar su amistad parecía algo imposible.