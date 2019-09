Estalla la guerra en el clan Pantoja Chabelita Pantoja está más sola que nunca después de enfadar a su familia con unas explosivas declaraciones

Hasta ahora Isa Pantoja y el resto de miembros del clan Pantoja habían mantenido las formas, al menos en público. Habían intentado suavizar la mala relación que tienen desde hace meses entre ellos, pero las declaraciones que hizo Chabelita en su debut musical el pasado jueves por la noche han hecho que estalle la guerra.

Ante la ausencia de su familia en su presentación como cantante con el tema «Ahora estoy mejor», Chabelita Pantoja hacía unas explosivas declaraciones al programa «Sálvame» en las que aseguraba que ella no tiene «problemas ni con la justicia, ni con las adicciones». Fue entonces cuando su madre decidió quejarse públicamente del victimismo de su hija a través de Raquel Bollo.

«Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo», leía la colaboradora, gran amiga de la familia, de un mensaje que le había mandado la propia Isabel Pantoja. Y añadía: «No me vale que pongan mis imágenes en la pantalla, lo que me vale es que me deje ver a mi nieto y me deje ver a mi hija».

La colaboradora de «Sálvame» apuntaba también que la madre de la tonadillera, Doña Ana, estaba delicada de salud. Además de que explicaba que Isabel Pantoja y su hija llevaban sin hablarse desde el cumpleaños de la artista el pasado 2 de agosto. Pese a los intentos de la tonadillera de comunicarse con ella, no hubo ningún tipo de acercamiento, algo que Chabelita olvidó mencionar a los medios en su debut musical.

Este fin de semana ha sido Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, la que ha querido responder a su cuñada, tachándola de «sinvergüenza» por las declaraciones que hizo. «¿Y el ataque que ella le hizo a su madre y su hermano el día de la presentación? Las lágrimas que hace en medio del escenario y tras bajarse de él lo primero que dice es que no tiene problemas ni con la justicia ni con las adicciones», comienza diciendo Irene Rosales en el programa «Viva la vida».

Y prosigue: «A mí perdona que te diga pero eres una sinvergüenza. Al igual que cuando hizo la entrevista que fue por lo que a mí me sentó mal y por lo que a día de hoy no me hablo con ella. Por las declaraciones que hizo hablando de la enfermedad de su hermano. Adicciones no cariño, enfermedad. Cuando estás tocando a tu familia de esta manera es muy sucio y muy rastrero».