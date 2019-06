Instagram Estalla la polémica por la nueva colección de sandalias de Tania Llasera La presentadora ha sacado una línea de zapatos que ha originado un gran revuelo por su elevado precio

Es costumbre ver cómo los famosos crean sus propias marcas y líneas de ropa. Ahora, ha sido Tania Llasera quien ha sacado a la venta una colección de sandalias, junto a la firma española de calzado 5yMedio, creada por Clara Alfaro y Álvaro Unzurruzaga, y con la que le acompaña el lema de la marca: «Zapatos para mujeres inconformistas. Adictas a los taconazos abstenerse». Pero, pese a que muchas de sus seguidoras han alabado sus diseños, las redes han «estallado» contra ella por el carísimo precio del producto, que se ha calificado como «desorbitado».

Con un coste de 145 euros, las «Tanias» se han agotado en algunas tallas pero, a su vez, han generado comentarios negativos: «¡Qué barbaridad!», «Cuando hagas unos para mileuristas me avisas» o «A partir de 80 euros puedes tener un zapato de calidad, no hace falta gastarse tanto», escribían indignados sus fans en Instagram. En cambio, a otros, no les gustaba el diseño: «Uf, planos del todo...horror!», «Me parecen feas», «Son horrorosos y poco combinables». Por otro lado, algunas opiniones apoyan a la presentadora y al precio que ha decidido poner: «En la farmacia te cobran cien euros por unos horribles».

A pesar del debate que ha originado el coste de su nueva colección de sandalias, Tania ha querido mantenerse al margen y promocionar su producto en Instagram. Estos zapatos están confeccionados con piel suave de cabra, doble hebilla, con la posibilidad de quitar la superior, suela de cuero y plantilla anti-fatiga. En cuanto al color, están disponibles en tono whisky, marfil, topo, cúrcuma y burdeos.

La presentadora suele combinar sus «looks» con un calzado plano debido a que, como ella ha confesado, tiene un «pie complicado» y juanetes. Así, los zapatos con ligero tacón de un centímetro, se han convertido en su sello y esencia.