La estocada definitiva de Alba Carrillo a Courtois: «Tienes la bragueta muy suelta» La colaboradora ha estallado contra el portero merengue en respuesta a sus últimas declaraciones

La fugaz relación entre Thibaut Courtois y Alba Carrillo copó los titulares durante el poco tiempo que duró. En un primer momento, la modelo aseguró que estaba conociendo al del Real Madrid pero no se atrevía a aventurar mucho más. Poco después, la afición merengue se volvió en su contra y se le acusó de los malos resultados del club. Y a todo esto hay que sumar las declaraciones en las que él negó que fueran novios (o que lo fueran a ser).

La última entrevista del guardameta para José Ramón de la Morena en el programa de «Onda Cero», El transistor, no ha gustado nada a a la modelo. Y no es de extrañar ya que en ella el futbolista ha arremetido contra ella. «Paso de Alba Carrillo», confesó al tiempo que reconocía que se arrepentía de todo lo que había pasado porque él tiene «dos hijos».

A la colaboradora no le ha faltado tiempo para estallar definitivamente contra él en el programa «Ya es mediodía»: «Yo he defendido mucho a ese hombre, que ha cometido un error tremendo porque tiene la bragueta demasiado suelta… y él lo que ha hecho es dejarme por los suelos». Además, tampoco se ha quedado callada ante la reflexión que el guardameta hacía sobre sus hijos: «Si tienes dos hijos, vigila tu pito, porque no te lo voy a tener que vigilar yo».

También ha dicho que en su reciente entrevista Courtois debería haber salido en su defensa: «Tenías que haber dicho 'esa señorita es una señora con mayúsculas y yo la he vapuleado’», continuaba, dando muestra de su monumental enfado. «Por cierto -añadía dando un fuerte golpe a la mesa- no te estás concentrando en el fútbol porque el otro día te metieron en Bélgica la de Dios es Cristo»

Liz Emiliano

Recientemente surgieron ciertos rumores sobre una nueva ilusión para el futbolista que lo relacionan una colaboradora de «Mediaset» con la que el futbolista estaría intercambiando ciertos mensajes desde hace tiempo. Sin embargo, y a pesar de que ella desmintió esta información, Luis Rollán aseguró en «Cazamariposas» que Liz Emiliano y Courtois habrían estado tonteando durante el mismo período en el que Carrillo y el del Real Madrid se estaban conociendo.