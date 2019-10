El estoque de Paquirri que enfrenta a los hermanos Rivera Más de tres décadas después de su fallecimiento, las pertenencias del torero siguen aún hoy enfrentando a la familia

Las pertenencias del torero Francisco Rivera, conocido popularmente como «Paquirri», siguen aún hoy enfrentando a los hermanos Rivera e Isabel Pantoja. Fran y Cayetano Rivera no perdonan que Isabel Pantoja no les haya dejado llevarse algunos de los objetos y recuerdos de su padre que, según la versión de la tonadillera, desaparecieron tras un robo que hubo en Cantora. Una versión que no se creen.

El estoque de la escultura de bronce que preside la tumba de Paquirri en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, ha sido motivo de una nueva discusión entre Kiko Rivera –siempre defiende a su madre, aunque intenta ser conciliador para no pelearse con sus hermanos– y Fran Rivera, o más bien una excusa para que este último terminase estallando.

Como consecuencia de unos robos por la zona, el hijo de Kiko Rivera decidió llevarse el estoque para que no fuese sustraído o dañado, según explicaba Saúl Ortiz en «Espejo Público». Algo que no ha molestado a Fran Rivera, pues prefiere que esté a salvo. Lo que sí le molesta es la herencia que le dejó su padre. Por esto ha invitado a su hermano a hacer de mediador con su madre, algo difícil teniendo en cuenta que se ha puesto a favor de la tonadillera. Lo que sigue creando todavía más tensiones entre los hermanos.

Hace tan solo un mes, Kiko Rivera salía en defensa de su madre después de que Fran Rivera pidiera de nuevo las cosas de su padre. «Yo me llevo muy bien con mi hermano Fran, nunca hemos tenido una relación de todos los días. Le quiero un montón y le deseo que todo le vaya muy bien. Pero igual que yo hago cosas que no él no comparte, él hace cosas que yo no comparto», decía. Y finalizaba: «Yo siempre me pongo de la parte de mi madre. Yo soy muy normal, intento llevarme bien con todo el mundo, pero si me tocan salto. No me gusta atacar a la gente y mucho más a la gente que quiero, tanto quiero a mi hermano como a mi hermana».

Fran Rivera aseguraba después que entendía la postura de su hermano, pero que no tenía sentido todo lo que había pasado. «Es incoherente que dos niños no tengan las cosas de su padre. Son cosas personales de mi padre, yo tengo 45 años y quería esas cosas cuando tenía 10. El juez dijo lo que era para cada uno, justamente se declara un robo y dicen que se han robado esas cosas que eran de Cayetano y mías».