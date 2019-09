El estrepitoso fracaso del negocio de Terelu Campos y sus problemas económicos Terelu ha tenido que poner en venta la plaza de garaje que tiene en su barrio

Terelu Campos y su familia atraviesan el que tal vez sea uno de los momentos más complicados de su vida. La presentadora, así como su hermana, Carmen Borrego, y su madre, María Teresa Campos, se encuentran alejada de los focos y de los platós que llegaron a ser su segunda casa. Además, los rumores de infidelidad por parte de Bigote Arrocet que este verano azotaron a la matriarca del «clan», han terminado por hacer estallar a la situación.

Ahora, tal y como informan desde «Telecinco», Terelu ha tenido que poner en venta la plaza de garaje que tiene en su barrio por un precio de 20.000 euros. Y es que, según señalan, estaría atravesando ciertos problemas económicos.

Además, la periodista se habría visto obligada a cerrar su firma de joyas, byTRLU, que puso en marcha a mediados del año pasado, por no superar sus expectativas. Según la web de «Jaleos», que se ha puesto en contacto con su entorno, «ya nada queda de la línea a la venta». Y pese a la imposibilidad de conseguir declaraciones de la televisiva o de su hermana, María Teresa Campos llegó a decir lo siguiente: «La nueva colección no la han sacado de momento. Creo que no van a sacar nada nuevo».

Y es que tras un gran despliegue de publicidad y unos inicios entusiastas, parece que la firma ha desaparecido: la web ya no está disponible y, según añade el medio citado, cada vez son menos los establecimientos que las distribuyen.

Otro negocio fallido

El de Terelu Campos recuerda al caso del negocio de Paz Padilla y su hija, la «influencer» Anna Ferrer, que recientemente ponían en marcha su propia tienda de ropa en Zahara de los Atunes. Pero pese a la gran cantidad de curiosos que se acercaron al local en su inauguración, parece que no está funcionando tan bien como esperaban. Incluso muchos de sus seguidores acusan a madre e hija de poner precios desorbitados e inaccesibles a sus prendas.