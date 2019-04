La eterna ruina de Bibiana Fernández: «No se va acabar nunca» La actriz vuelve a hablar sin tapujos sobre la deuda que tiene con la Agencia Tributaria

Bibiana Fernández nunca ha escondido sus problemas con Hacienda, y ha hablado sobre el tema con total naturalidad en diversas ocasiones. Tal y como contó hace unos meses en las redes sociales, se trata de un tema que la tiene «desesperada».

«Juro por Dios que, si era lo justo, no hay lamento, pero ¿tiene el Estado derecho a quitarte la ilusión? Los bancos sí, puede que sea inmoral, pero la ley les ampara, pero lo del Estado no lo tengo claro», escribió en una publicación, en la que aparece ella con el fallecido David Delfín, su gran amigo.

Hoy, en un acto público, se ha vuelto a pronunciar al respecto y ha sido tan clara como siempre. «Mi situación actual sigue siendo que tengo un pequeño pico que voy pagando porque me van embargando todo el tiempo, no es que yo quiera pagar, es que me lo quitan directamente con lo cual es una cosa que no se termina nunca», explica, según recoge Europa Press.

Ha llegado hasta el punto de tomárselo con humor. «Llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando. Eso de que España somos todos, es mentira, soy yo sola, yo y dos o tres más», ha bromeado.

La colaboradora del «Programa de Ana Rosa» ha explicado más detalles sobre su situación: «Cada cual solventa sus problemas como puede, cuando llegas a una situación así, más allá de los errores que se hayan podido comentar, hay un problema y son los intereses que sobra el Estado. Yo he pagado más de intereses que de deuda, ya no sé cuánto llevo pagado», añade.

Y es que, tal y como ella misma ha reconocido, «en la vida no queda más remedio que tirar del sentido del humor, son cuatro días y el sentido del humor a veces no te acompaña. Incluso cuando no te acompaña, tienes que seguir tirando»