Eugenia Osborne rompe a llorar al recordar la muerte de su hija La hija del presentador de televisión acude a un acto solidario de Dodot que llevará 800.000 pañales a bebés prematuros a hospitales de toda España

Lo que prometía ser una tarde prometedora en la que Eugenia Osborne amadrinaba con mucha ilusión un acto de Dodot, Pequeños Luchadores, con el que se donarán 800.000 pañales a bebés prematuros a hospitales de toda España, terminó siendo un momento difícil para la hija de Bertín Osborne.

En el encuentro con la prensa, Osborne no pudo evitar pensar en la muerte de una de las gemelas prematurasque nacieron hace cinco años y se rompió a llorar. «Desde el primer momento yo sabía que iba a tener dos bebés prematuros porque me ingresaron con riesgo de parto», decía. En el momento de su naciemiento, Leticia y Sandra pesaban respectivamente «750 y 800 gramos, que luego perdió y se quedó en 610».

«Estuve seis días ingresada sin poder moverme de la cama, pero al final no pude más. Sandra nació por parto natural porque era la que se había encajado, pero Leticia fue por cesárea. Tardé dos días en poder verlas porque me costaba levantarme porque estaba muy débil y con mareos hasta que al tercer día me llevaron en silla de rueda a verlas», explicaba Osborne con lágrimas en los ojos.

Osborne no había hablado hasta el momento de este tema. Siempre prefirió mantenerlo en privado: «La realidad es que lo guardé en una cajita y ahí se ha quedado. Por eso a veces cuando me sacan el tema no puedo evitar emocionarme. Es un tema con el que todavía no he lidiado ni quiero».

En estos momentos se siente afortunada por su «milagrito», Sandra. «Es una niña que está sanísima pero fuera de lo normal, no se pone enferma nunca, es súper lista, rápida, ágil, divertida, buena. Me considero muy afortunada. No paran de decirme que es una luchadora, y yo no le quito el mérito, sigue aquí porque fue una niña muy fuerte. Pero luchadora fue la otra, que a pesar de todas las dificultades, lo intentó», cuenta.