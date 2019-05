Eugenia Osborne se sincera sobre el estado de salud de su hermano Kike El hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, lo que le ha llevado a tener que ser operado en numerosas ocasiones

No ha tenido un vida nada fácil ya que desde muy pequeño ha tenido que enfrentarse a un sinfín de problemas de salud. Kike (12 años), el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, lo que le ha llevado a tener que ser operado en numerosas ocasiones.

Sus padres siempre han estado muy preocupados por la salud de su pequeño. «Nunca he sentido eso; me mata pensar que, el día que yo no esté, mi hijo Kike no se pueda manejar como ahora», dijo el cantante hace unas semanas durante una entrevista con Jorge Javier Vázquez en su programa «Mi casa es la tuya». «Yo antes de tener a mi hijo Kike era un despreocupado, un vividor y tenía una escala de valores que era mentira; pero Kike ha organizado mi vida, me ha dicho: "No, no, déjate de coches y lo importante es lo que tienes a tu lado"», añadió.

Su hermana mayor, Eugenia Osborne, ha hablado sobre la situación en la que se encuentra su salud, durante la presentación de la nueva colección de Alta Costura de Fernando Claro. « Kike está muy bien, la verdad. Estuve con ellos hace dos semanas, está estupendo. Le quitan de vez en cuando las férulas para que él pueda estar más libre, con la misma actitud positiva y una fortaleza espectacular», dijo.