La examante de François Hollande habla de su relación con el político francés

Valérie Trierweiler, examante de François Hollande, se ha abierto en canal y ha confesado cómo fue su relación con el político francés. La mujer ha concedido una entrevista a «Paris Match» y ha aportado detalles de la historia de amor que mantuvo con el expresidente de Francia.

Además, ha hablado al medio citado anteriormente de una de las novedades más importantes de su vida, su actual pareja, Romain Magellan, 46 años, ex jugador de rugby. «Ningún hombre de mi vida se ha ocupado de mí como lo ha hecho él», dice Valérie de su novio.

Centrándose en la etapa que compartió junto a Hollande. La escritora ha asegurado que Ségolène Royal, expareja del político francés, cuando se enteró de que su marido le estaba siendo infiel con ella hizo todo lo posible por que la dirección del Match, donde Valérie trabajaba como periodista política, la despidiera.

El romance entre el expresidente francés y la periodista acabó días después de que ésta sufriera un síncope por el que tuvo que ser ingresada en el hospital.

Ahora Valérie dice sentirse muy feliz junto a su nueva pareja, a quien conoció en un encuentro organizado por Solenne, una chica enferma de leucodistrofia que el ex jugador de rugby apadrinó como miembro de un asociación de ayuda a los enfermos con ELA. Por su cumpleaños, sus padres les invitaron a su casa en Versalles. «Él no me reconoció. Está muy alejado de la política. Practica los valores del rugby: lealtad, valor, respeto del adversario, todo lo contrario a la política» explica Valérie.

Además, la periodista ha confesado que su relación con Romain tardó ocho meses en consolidarse, pues le costó mucho superar el dolor de su ruptura con Hollande, a pesar de que ya llevaban cinco años separados: «Cuando te dejan como me dejaron a mi cuesta tiempo volver a confiar en un hombre. Necesité años para recuperar la confianza en mí misma».