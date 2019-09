El ex de George Michael duerme en la calle tras ser expulsado de la casa del cantante Fadi Fawaz tuvo que dejar la casa del músico después de ser arrestado por daño criminal agravado

Fadi Fawaz, la expareja de George Michael, estuvo alojándose en la casa del cantante George Michael, quien falleció en diciembre del año 2016, hasta que el pasado mes de julio, el hombre de 43 años fue expulsado de la residencia después de ser arrestado por daño criminal agravado, ya que los vecinos informaron a la policía de que se «había vuelto loco» y había roto algunas ventanas y luces de la vivienda.

Tras tener que abandonar la casa de su expareja, Fawaz ha estado viviendo en el hotel «low cost» Travelodge, ubicado en pleno centro de Londres, pero se cree que el pasado lunes abandonó el alojamiento y desde entonces ha estado durmiendo en la calle, concretamente en Covent Garden.

Al ser expulsado de la casa por la familia de George Michael y al enterarse de que el cantante no le había incluido en su testamento de más de 97 millones de libras, Fadi Fawaz arremetió contra los familiares del músico, a quienes culpó de la desagradable situación que está atravesando. «George Michael murió hace tres años y sus abogados todavía no han hecho nada para resolver mi situación, así que en los últimos días he estado durmiendo en la calle en Covent Garden en lugar de estar en mi casa», publica el diario británico «Metro».

Fadi Fawaz fue el último amor de George Michael. De hecho, fue él quien encontró muerto al cantante en su cama, tal y como aseguró él mismo en su cuenta de Twitter: «Es una Navidad que nunca olvidaré. Encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana… Nunca dejaré de echarte de menos». Sin embargo, desde que el músico falleció las cosas han cambiado y su relación con la familia de Michael va de mal en peor. El expeluquero y exfotógrafo ha tratado de hacerse con parte del legado de Michael llegando a chantajear a sus más allegados, a quienes ha amenazado con desvelar detalles de los últimos días del artista y de sus intentos de suicidio. «Trató de apuñalarse 25 veces. Nunca me contó cómo lo hizo», llegó a escribir en su cuenta de Instagram.