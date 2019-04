La extraña «fiesta» de cumpleaños de Melania Trump: una cena de Estado El presidente de EE.UU. bromeó en público sobre la manera en la que la pareja celebrarían el 49 aniversario de la primera dama

ABC Madrid Actualizado: 28/04/2019 00:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La noche del viernes 26 de abril, Melania Trump eligió el blanco, su color fetiche, para recibir en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y a su esposa Akie. Lució un entallado vestido de guipur, que combinó con unos altísimos stilettos. Ese día, la primera dama cumplía 49 años y más allá del deber diplomático y político, la celebración parece que no fue como ella esperaba.

El propio presidente de EE.UU., Donald Trump, en uno de sus habituales y jocosos comentarios, durante una deuda de prensa celebrada horas antes en Indianápolis se refería al aniversario de su esposa en los siguientes términos: «Hoy celebramos el cumpleaños de la primera dama, es su cumpleaños. Le dije a Melania: "¿Te gustaría que el primer ministro Shinzo Abe y su esposa cenen con nosotros en tu cumpleaños?" Y ella dijo: "No hay nadie que me gustara más para mi cumpleaños"». Ironía no le faltó a la esposa del mandatario.

Más tarde, Trump, tan prolífico en las redes sociales, se limitó a publicar en su cuenta de Twitter un mediocre montaje con la imagen de Melania y una frase bastante impersonal: «Feliz cumpleaños a nuestra increíble primera dama Melania Trump». Por otra parte, en la cuenta oficial de la Casa Blanca se publicó una foto de la primera dama sentada sola en un sofá del Despacho Oval y rodeada de fotógrafos.

Mucho más sonriente se pudo ver a Melania la víspera de su aniversario, cuando recibió en la Casa Blanca a un nutrido grupo de escolares, hijos del personal del complejo presidencial, que participaron en el White House’s Take Our Daughters and Sons to Work Day, con motivo de la celebración del Día del Trabajo.

La primera dama en la Casa Blanca durante la celebración del Día del Trabajo - AFP

Durante el encuentro con los niños, el mismo Donald Trump les dio algunos consejos como «nunca tomes drogas, no bebas alcohol, no fumes. Disfruta tu vida. ¿De acuerdo?». También se lamentó ante los chavales, en clave de humor, sobre que muy pocas veces sale favorecido en las fotografías de prensa. «A veces me gustaría que me sacaran un poco mejor. A veces creo que en realidad lo hacen a propósito. Me veo terrible», bromeó