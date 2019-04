Facebook El sencillo invento de Mark Zuckerberg para ayudar a dormir a su mujer El CEO de Facebook ha creado una «caja de dormir» con luces para que Priscilla Chan pueda descansar mientras cuida a sus dos hijas

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, ha compartido a través de su perfil de Facebook la creación de un nuevo invento que poco tiene que ver con las redes sociales. El objetivo del mismo no es otro que ayudar a su mujer, Priscilla Chan, a dormir mejor por las noches mientras cuida de sus dos hijas, Max y August.

«Ser mamá es duro -comienza relatando el empresario- así que he estado trabajando en construir para ella lo que yo llamo una caja de dormir. Hasta ahora ha funcionado mejor de lo que esperaba y ahora puede dormir toda la noche. Como ingeniero, construir un artefacto para ayudar a mi pareja a dormir mejor es una de las mejores maneras que puedo imaginar para expresar mi amor y gratitud», comenta.

Y es que, tal y como él mismo ha explicado, a su esposa le costaba mucho conciliar el sueño porque estaba todo el tiempo pensando en la hora a la que se deben de despertar las pequeñas. «Ella se despierta y mira la hora en su teléfono para ver si las niñas podrían despertarse pronto, pero después saber la hora le estresa y no se puede volver a dormir», explica.

Por esta razón comenzó a tabajar en la construcción de lo que él llama «la caja de dormir», un objeto de madera que se coloca «en su mesita de noche y, entre las 6 y las 7 de la mañana, emite una luz muy tenue por la parte inferior».

La idea, cuenta el ingeniero, es que su mujer pueda saber si es momento de levantarse o no, pero sin saber la hora: «La luz es lo suficientemente débil para no despertarla si está durmiendo. Y como no muestra la hora, si se despierta en medio de la noche y no ve la luz, puede volver a dormirse sin preocuparse de qué hora es».

Al parecer, el invento está teniendo el efecto deseado y la pareja de Zuckerberg está descansando mejor: «Un montón de mis amigos me han dicho que quieren algo como esto, así que voy a publicarlo por si otro empresario quiere utilizar esto y construir cajas de sueño para más gente».