La familia Beckam, de turismo en Sevilla El matrimonio ha aprovchado su estancia en España con motivo de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio para celebrar el «día del padre» con sus hijos

El exfutbolista David Beckam y su mujer, la diseñadora Victoria Beckam han aprovecha su estancia de fin de semana en la capital hispalense para disfrutar de un caluroso domingo bajo el sol hispalense. Tras la que oficialmente se ha convertido en la boda del año, la de sus amigos Pilar Rubio y Sergio Ramos, y después de bailar y compartir buenos momentos hasta las cinco de la mañana en la fiesta de los recién casados, el matrimonio ha decidido salir a pasear con sus hijos por las calles sevillanas. El matrimonio se ha mostrado en todo momento feliz y divertido con sus hijos, e incluso se han atrevido a comprar unos cuantos «souvenirs» de la ciudad.

No estaba la familia al completo. Su hijo mayor, Brooklyn no ha viajado con ellos. Sí lo han hecho Romeo, Cruz y Harper Seven, quienes ya pudieron disfrutar de la ciudad el día anterior mientras sus padres acudían al enlace. La diseñadora inglesa no pasó desapercibida en ila celebración, saltándose el «dresscode» impuesto por los novios: lució un vestido blanco con tacones rosa flúor, los cuales se cambió en el transcurso de la noche por otros de color naranja. Ambos colores estaban vetados para no coincidir con los trajes de los novios.

El que fuera futbolista del Real Madrid y la ex «spice girl» han optado por pararse en una de las terrazas de la capital andaluza a comer mientras celebraban el día del padre, que en Inglaterra se celebra el 16 de junio. Tarta incluída, tanto los niños como Victoria no han parado de agasajar a David con besos y abrazos, incluso por redes sociales, a quien le han regalado una camiseta del equipo de fútbol «Machester City» con el número «7» a su espalda. «Feliz Día del Padre al mejor papá del mundo. Te queremos mucho.», escribía Romeo.

Beckham, su mujer y sus tres hijos han elegido como alojamiento durante su fin de semana andaluz el hotel Palacio Villapanés, una incréible y lujosa edificación que data del siglo XVIII ubicado en pleno corazón de Sevilla. El matrimonio se ha mostrado en todo momento muy amable y agradecido con el trato recibido por el personal del hotel y así se lo han hecho saber tanto en público como en privado. Una visita exprés a España en la que, sin duda, las «celebrities» inglesas han sabido explotar al máximo con sus progenitores ecada uno de los rincores y sabores de Sevilla.