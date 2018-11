Sálvame La familia de Chiquito de la Calzada, en pie de guerra Desde su fallecimiento las polémicas en torno a su muerte y a la herencia que deja tras esta empezaron a surgir entre sus familiares y más allegados

A Gregorio Esteban Sánchez Fernández, conocido popularmente como Chiquito de la Calzada los reconocimientos oficiales tardaron demasiado en llegarle. No fue hasta el pasado 28 de febrero, más de tres meses después de su muerte, a los 85 años de edad por las complicaciones generadas después de una angina de pecho y tuviera que ser sometido a un cateterismo, cuando la Junta le condecoró a título póstumo con la medalla de Andalucía.

En aquel momento la sobrina del genial humorista, Dolores Arjona donó la medalla a la hermandad. Seguramente era lo que él hubiera querido. Chiquito de la Calzada, el cómico que cambió la manera de hablar de varias generaciones de españoles e inventó términos que le han trascendido, era un gran devoto del «Señor de Málaga». Enorme era el amor que profesaba al Cristo de la túnica blanca que parece que anda y arrastra tras de sí al mayor número de penitentes de la Semana Santa malagueña.

Para la cofradía, la donación de la medalla de Andalucía fue una gran alegría y un honor. Así lo expresó el hermano mayor del Cautivo, el periodista Ignacio Castillo, asegurando que la condecoración será exhibida en el museo de la hermandad.

Según informó este medio, Loli Arjona, la sobrina que cuidó de Chiquito hasta el último día, la que sufrió sus ingresos en el hospital cuando la salud del humorista fue decayendo, firmó en el libro de honor de la cofradía la entrega de la medalla «Con mucho orgullo», escribió.

Desde su fallecimiento las polémicas en torno a su muerte y a la herencia que deja tras esta empezaron a surgir entre sus familiares y más allegados. A pesar de que el matrimonio nunca tuvo hijos, amigos cercanos a la pareja aseguraron que ese vacío se llenó con la inseparable presencia de su sobrina Loli, a quien el cómico nombró heredera universal. El patrimonio incluía todas sus propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol, sumado a su ostentosa casa en Málaga de más de 200 metros cuadrados y situada en primera línea de playa, valorada en más de 400.000 euros. Una inesperada noticia que sorprendió incluso a la propia Loli y que provocó que brotasen ciertas rencillas entre otros miembros de la familia, en particular al resto de sus sobrinos y a su hermano Tomás, que no estuvieron de acuerdo con la decisión.

Este domingo se cumplirá un año del fallecimiento del cómico y los fantasmas de la herencia y la medalla salen de nuevo a la luz. Según ha desvelado esta tarde «Sálvame», Tomás se llevó la medalla «para enseñársela a alguien», impidiendo así que su sobrina se fotografiase con ella, y jamás la devolvió. El programa se ha puesto en contacto con el hermano para escuchar el por qué de esa decisión. «Yo soy su hermano de sangre y mi hermano cuando estaba enfermo saltaba de la cama cuando me veía», y amenaza «que no me busquen la boca que me van a encontrar».