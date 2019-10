Los famosos se animan con la pintura por una causa solidaria Todos los cuadros serán subastados y el dinero que se consiga recaudar irá íntegramente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU

La semana pasada, el Museo ABC de Madrid acogió una exposición muy especial en la que quince de los famosos más reconocidos a nivel nacional han cogido los pinceles por primera vez para sumarse a la iniciativa solidaria «Art4Food», que consiste en pintar sobre un lienzo lo que representa la alimentación para ellos.

De esta forma, los actores Maxi Iglesias, Elena Furiase y Marc Clotet; los cantantes Alejandro Sanz, Soraya Arnelas, Carlos Sadness y el grupo musical Sweet California; el diseñador Juan Carlos Pajares; las chefs Alma Obregón y Clara Villalón; las presentadoras Aranzazu Santos y Estíbaliz Gabilondo; y los deportistas Roberto Carlos, Amanda Sampedro y Chema Martínez, se han puesto manos a la obra para completar la exposición.

Todos los cuadros serán subastados y el dinero que se consiga recaudar irá íntegramente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que cada año alimenta a más de 90 millones de personas víctimas de conflictos, cambio climático, desastres y situaciones de exclusión.

Cuadro de Elena Furiase

A la presentación de la exposición, que tuvo lugar el pasado viernes, acudieron en representación a todos sus compañeros los tres actores que participaron en esta iniciativa solidaria. «Me encanta ver mi obra al lado de estos artistas a los que admiro. Estoy muy emocionada y con ganas de ver cuánto se recauda para esta causa tan fantástica», aseguró Furiase muy emocionada. «No soy una gran pintora y antes de hacer una 'mamarrachada' y de creerme yo aquí, voy a hacer algo fresquito y pensé qué hace Deliveroo, pues te trae la comida a casa y dije 'pues come lema voy a comer contigo. Fue como una forma de acercamiento. He puesto la piña y el kiwi porque es un poco mi alimentación que no es que me alimente solo de eso, es fruta, es sana y tiene unos colores muy bonitos. Lo he querido decorar un poco como si fuera una fiesta porque, para mí, es una fiesta cada vez que alguien te dice ven a comer o a cenar conmigo», explicó en referencia a su obra.

Y tuvo un momento para hablar de su hijo Noah, que en breve cumplirá su primer año de vida: «No come purés, ya come más que yo, sus buenos filetes. Con la cocina he aprendido muchísimo, me encanta cocinar, he descubierto una pasión que la tenía súperescondida, olvidada y no me interesaba nada. Ahora todo está relacionado con la cocina», dijo riendo.