El futbolista Wayne Rooney, pillado con una joven en un hotel y su mujer le exige abandonar su actual club

El delantero del DC United, Wayne Rooney (33 años), ha sido pillado por las cámaras del diario británico »The Sun» en compañía de dos misteriosas mujeres que no eran su esposa. El ex capitán de la selección inglesa se encontraba de fiesta por Vancouver con sus compañeros de equipo cuando fue descubierto a la salida de un club nocturno poniendo sus brazos alrededor de una joven morena antes de entrar en un coche.

Por si fuera poco, volvió a ser sorprendido de nuevo a eso de las cinco de la madrugada con otra compañía femenina distinta a la anterior mientras subía en el ascensor del hotel Hyatt Regency de Vancouver, donde su se hospedaba con su club de fútbol. Según ha informado el medio anteriormente citado, las imágenes fueron tomadas después de que el futbolista hubiera consumido varias copas de más lo que hizo que estuviera en una actitud bastante cariñosa y cercana con la joven de unos 20 años.

EXCLUSIVE: Wayne Rooney pictured getting into a hotel lift with a mystery woman after a seven-hour booze session https://t.co/kCTLYgeap6

Como era de esperar, estos hechos han provocado un enorme enfado en su mujer, Coleen Rooney (33), quien se encontraba cuidando de los cuatro hijos que tienen en común en su casa de Cheshire (Inglaterra) mientras sucedieron los hechos. La mujer lo tienen claro y exige la vuelta de su marido a casa con el consecuente abandono de su trabajo como jugador en la Mayor League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de Estados Unidos y Canadá. Y es que no es la primera vez que el delantero se ve con otras mujeres o que protagoniza un escándalo bajo los efectos del alcohol como es el caso también.

Otra de las informaciones acerca del suceso ha llegado de la mano del también periódico británico «Daily Mail», quien ha asegurado que la mujer del jugador de la MLS se ha quitado su anillo de casada. De esta forma, Coleen Rooney buscaría que el delantero deje su actual club y con ello esa clase de aventuras para centrarse en ella y en sus cuatro hijos. A pesar de que el jugador debería volver a Inglaterra en enero para incorporarse al Derby County, madre de sus hijos le ha exigido su regreso inmediato.

Coleen Rooney is pictured out shopping WITHOUT her wedding ring as it emerges husband Wayne was seen getting in to a lift with a mystery brunette https://t.co/wi9U392pGT