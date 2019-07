Gareth Bale se casa en secreto con su novia, Emma Rhys-Jones La pareja se dio el «sí, quiero» en una ceremonia privada ante la atenta mirada de 6o invitados

ABC Madrid Actualizado: 09/07/2019 16:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Gareth Bale ha cancelado en más de una ocasión su boda con Emma Rhys-Jones. Sin embargo, parece que este año al fin ha llegado el esperado momento. Según algunos medios británicos, el futbolista habría contraído matrimonio en una ceremonia privada hace días.

El futbolista se casó con su novia de la infancia, con la que comenzó su relación en la época del instituto, en una de las villas que se encuentran en sa Fortalesa (Pollença) el pasado jueves 20 de junio. A pesar de que en un principio tenían pensado invitar a aproximadamente 150 personas, finalmente la lista se redujo a 60 personas entre los que se encontraba un número muy reducido de familiares y amigos. Un aspecto que llama la atención es que la pareja no invitó a los abuelos de Emma a la celebración, pues todo parece indicar que tras varias disputas familiares con ellos que les llevaron a cancelar el año pasado su enlace, el galés estaría intentando sacarles de sus vidas.

John y Eva McMurray, ambos de ochenta años, se enteraron de que su nieta había contraído matrimonio diez días después de la ceremonia. «Estoy totalmente afectado, no puedo creer lo que han hecho. Sabíamos que la boda se acercaba y, por supuesto, esperábamos una invitación. Ayudamos a criar a Emma. Yo era como un padre para ella cuando su propio padre estaba en la cárcel. Me preguntó si la acompañaría al altar cuando se casara con Gareth», expuso John al diario británico «Daily Mail».

El motivo que llevó al futbolista a querer alejarse de la familia de la madre de sus tres hijos, Alba, Nava y Axel, surgió en mayo de 2017 después de que a la familia de Rhys-Jones le colocaran artefactos explosivos en algunos de sus coches y casas a causa de que una prima de Emma tenía una maleta con drogas, joyas y dinero de una organización de tráfico de drogas. Tras el altercado decidieron recurrir a Bale para que se hiciera cargo de los gastos de la reparación y fue entonces cuando éste decidió cortar lazos con los abuelos de su pareja.

El matrimonio hizo todo lo posible por mantener en privado su boda, que se alargó durante tres días. Para ello, no les comunicaron a los invitados la ubicación hasta 24 horas antes e hicieron que todos los asistentes entregarán sus teléfonos móviles a los de seguridad para que no se filtrara ningún tipo de información. Además, para no atraer al foco mediático optaron por no invitar a ningún personaje público.

En cuanto a la decoración, la pareja contrató a varios decoradores e interioristas, algunos llegados de Alemania, que se encargaron de ornamentar el espacio con arreglos florales que consiguieron crear un entorno único y discreto. Aún así, para asegurarse la confidencialidad, el deportista y su mujer obligaron a firmar a cada una de las empresas participantes y a sus trabajadores un contrato que incluía sanciones de hasta 50.000 euros si sacaban a la luz algún tipo de imagen .