Gemma Mengual y Andrés Velencoso, «pillados» en actitud cariñosa La nadadora de natación sincronizada y el modelo, han sido vistos dándose un beso en una de las terrazas más famosas de Madrid

Los romances de verano comienzan a salir a la luz y según adelanta esta semana la revista «Diez Minutos», ha surgido el amor entre Gemma Mengual y Andrés Velencoso. La nadadora y el modelo han sido vistos juntos en una de las terrazas más famosas de Madrid y, evadiendo las miradas del público, dieron rienda suelta a su amor con un supuesto beso.

En febrero se iniciaron los rumores de que Gemma estaba viviendo una crisis de pareja con su exmarido Enric Martín, con quien hace un año, en marzo de 2018, se daba el «sí, quiero» y hace unos meses tomaban caminos separados, aunque la nadadora lo desmintiera en «La Vanguardia» por aquel entonces: «Es la tercera vez que oigo ese rumor. Todo el mundo pasa por mejores y peores momentos. Está todo bien».

Según las fotos que ha publicado esta semana la revista, Gemma le ha vuelto a dar una oportunidad al amor con Velencoso. Sin embargo, el diario mencionado anteriormente se ha puesto en contacto con ella, la cual no ha dudado en negar estos rumores: «Estoy muy sorprendida. No sé qué se ve en las fotos porque aún no he visto la revista pero nada de besos apasionados ni mucho menos. Conozco a Andrés, evidentemente, pero esa noche estábamos acompañados de más gente. Él es muy bromista y estaba jugueteando, vamos a decirlo así, pero entre nosotros no hay nada». Y no duda en desmentir cualquier tipo de relación con el actor: «Soy la primera sorprendida, la noticia es totalmente falsa. Andrés y yo nos conocemos, estábamos en una terraza madrileña con más amigos en común, pasamos una tarde agradable, con risas como cualquier grupo de amigos. Las capturas son malenfocadas y malinterpretadas. Ya sabéis que yo no hablo nunca de mi vida privada, pido respeto para mí y sobretodo para mi familia». Ambos se conocieron en 2016 durante una sesión fotográfica para un calendario benéfico y desde entonces forjaron una buena amistad.

Nil, de ocho años, y Joe, de seis, son los hijos que Gemma tiene con el empresario Enric, y quienes portaron los anillos hace un año en su boda. El amor entre ambos era tan fuerte que decidieron «reecasarse» durante la noche de San Juan, rodeados de la familia y amigos más cercanos, en el mismo restaurante de la primera celebración.

En cuanto al supuesto nuevo amor de la deportista, Andrés salió con la cantante Kylie Minogue entre 2008 a 2013, con Úrsula Corberó entre 2014 y 2015, y, hasta hace unos meses, salía con la actriz argentina Luz Cipriota, con quien se le había visto por Madrid en varias ocasiones.