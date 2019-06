George Clooney podría entrar en política: su encuentro con Obama dispara los rumores El expresidente y su familia han sido huéspedes del actor y su mujer, Amal, en el Lago Como

«Laglio caput mundi» («Laglio capital del mundo») proclamó eufórico Roberto Pozzi, el alcalde de este bello pueblo con unos 900 habitantes en el Lago de Como. Durante tres días se ha situado en el foco de la atención mundial porque aquí han coincidido dos de las parejas más famosas y poderosas de América: Barack Obama (57 años), y Michelle Obama (55) han sido huéspedes del actor y director George Clooney (57) y de su mujer, la abogada Amal Alamuddin (41). Villa Oleandra, la célebre residencia del divo americano por la que han pasado Jennifer Aniston, Matt Damon, Julia Roberts y otros actores de Hollywood, ha sido objeto de un asedio mediático como no se había visto nunca en el lago de Como. La combinación Clooney y Obama con sus respectivas familias ha atraído como moscas infinidad de curiosos. Hubo incluso dos personas que se lanzaron al lago nadando hacia la villa del famoso actor, pero tuvieron que desistir tras la intervención de las fuerzas del orden. Los Obama llegaron, entre excepcionales medidas de seguridad, como si aún fueran los inquilinos de la Casa Blanca, acompañados por sus hijas, Malia, (20) y Sasha (18), tras pasar unos días de vacaciones en Provenza, en el sureste de Francia.

La expectación y larga espera de infinidad de turistas fue finalmente premiada: Barack Obama, George Clooney, con chaqueta, y sus respectivas familias dejaron Villa Oleandra para dirigirse con una lancha rápida al hotel Villa D’ Este, en Cernobbio, el resort más famoso de todo el lago, donde cada año destacadas personalidades del mundo político y financiero internacional desfilan por el Foro Ambrosetti. El lujoso hotel acogió en siglos pasados sultanes y zar. Aquí fue la cena, con menú rigurosamente italiano, con pescado del lago y vinos lombardos.

El trayecto por el lago de Como enamoró al expresidente norteamericano hasta el punto de exclamar: «Es algo tan mágico e impresionante que te deja boquiabierto».

La fabulosa mansión de Villa Oleandra, propiedad de los Clooney - EFE

La visita de Obama a la villa del divo americano ha suscitado también la curiosidad política. Algunos medios han llegado a especular y considerar este encuentro como un preludio de un posible descenso a la arena política de Clooney como candidato a las primarias del Partido Demócrata. Algunos periódicos, como «Il Messaggero», se han referido a esa posibilidad con este titular: «Obama y Clooney en el lago de Como, hipótesis de primarias para el actor». Se sabe que el divo de Hollywood, como su mujer Amal, están en la primera línea en la defensa de los derechos civiles y nunca escondieron sus simpatías por las filas demócratas. «Clooney for president» es ya el lema del alcalde de Laglio, que no se corta a la hora de expresar sus sueños: «La relación futura entre Villa Oleandra y la Casa Blanca -ha escrito el regidor en Facebbok- está ligada a la hipótesis, para nosotros una esperanza, de una candidatura de nuestro conciudadano honorario a las próximas Presidenciales americanas en el 3 de noviembre 2020. No tendremos que esperar mucho para saberlo. En todo caso, nosotros lo apoyaremos». Por ahora, solo el alcalde de Laglio parece creer en esa posibilidad de ver a Clooney en la Casa Blanca. De ilusión también se vive...