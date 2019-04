Hacienda le reclama a Makoke la deuda millonaria de Kiko Matamoros El colaborador le ha traspasado a su exmujer sus problemas con la Agencia Tributaria

ABC Madrid Actualizado: 10/04/2019 01:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La guerra entre Kiko Matamoros y Makoke ha llegado hasta límites insospechados. Tras meses intercambiando insultos y acusaciones en platos y revistas, el colaborador ha dado el golpe más duro a la madre de su hija Anita.

Matamoros concedió una exclusiva en la revista «Diez Minutos» en la que aseguró que no iba a dar «ni un duro» a su ex: «Makoke y su hijo no van a vivir de mis 20 años de trabajo», confesando que ya lo hicieron durante su relación: «El dinero que ahora me reclama Hacienda -un millón de euros-, se lo han gastado ellos en viajes, casas, coches...» e incluso «Javier Tudela metió a su novia a vivir en mi casa durante tres años». «Le he dicho a mi abogado que me pida reunión y esta semana tengo cita con la Agencia Tributaria en la que yo mismo declaro que es una ocultación de bienes».

Pues bien, tras estas recientes declaraciones, han sido dos revistas del corazón, «Semana» y «Lecturas», las que han confirmado que, efectivamente, Matamoros ha conseguido implicar a Makoke en su deuda millonaria. De esta manera, la televisiva debería al fisco la cantidad exacta de 1.137.400,08 euros. «No voy a hacer ninguna declaración al respecto. No voy a confirmar ni a desmentir esta información, lo siento», ha dicho a «Semana» Makoke. Desde dicha publicación aseguran que ya se ha puesto en manos de sus abogados para hacer frente a esta situación, que hace meses parecía algo imposible.

De esta manera, si no se hace frente a la deuda, Makoke perdería las dos viviendas que posee. El dúplex de Majadahonda y la casa en la que compartió sus mejores momentos con el que ya es su exmarido.