La hermana de María Jiménez da la última hora sobre su estado de salud: «Quiere hablar y no puede»

A finales del mes pasado saltaba a los medios una noticia que dejaba sin aliento a España entera: María Jiménez (69 años) había tenido que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por un problema en el aparato digestivo y tuvo que estar varios días ingresada en la UCI. La sevillana fue intervenida el pasado día 2 de mayo en estado grave con una obstrucción intestinal por «un proceso no maligno», evolucionando favorablemente en los primeros días en la UCI, desde donde pasó a planta de hospitalización. Sin embargo, posteriormente surgieron «complicaciones infecciosas» agravadas por sus problemas circulatorios crónicos y metabólicos, siendo necesario de nuevo su ingreso en UCI y hace una semana fue trasladada del hospital San Rafael de Cádiz al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Tras una semana sin conocer nuevas noticias sobre su estado de salud, su hermana Isabel Jiménez ha contesatdo a las preguntas de los periodistas a su salida de la romería de la Virgen del Rocío en Triana: «Si no fuera porque mi hermana tiene la mejoría que tiene yo no estaría aquí» ha contado para Europa Press, donde ha asegurado que su hermana se encuentra «totalmente consciente». Aún así, la mejoría es muy leve pues: «Ella me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento», añadió.