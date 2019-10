El hermano de la Duquesa de Cambridge revela que tuvo pensamientos suicidas James Middleton cuenta el calvario que vivió hace unos años cuando sufrió depresión

ABC Actualizado: 12/10/2019 15:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El hermano de Kate Middleton se compromete

Fue este mismo año cuando el hermano de la Duquesa de Cambridge, James Middleton (32 años), confesó que sufrió una fuerte depresión en 2003 después de que se convirtiese en un personaje público a raíz de la relación de su hermana con el Príncipe Guillermo. No estaba preparado para acaparar portadas o ser seguido por la prensa.

«De un día para otro y de forma pública comenzaron a juzgarme y a cuestionarse si era un éxito o un fracaso», expresaba James a la revista «Tatler». «Eso me generó mucha presión, pues en mi opinión estaba haciendo las cosas sin pensar en la familia de la que venía ni en los acontecimientos que estaban ocurriendo», añadía.

Este sábado se ha conocido que, a raíz de esa fuerte depresión, tuvo pensamientos suicidas, según ha desvelado el propio protagonista. «No podía hacer nada, no podía leer un libro, no podía comer. Me aparté de todo. Estaba sumido en un lugar oscuro y miserable», cuenta James Middleton a The Telegraph.

La terapia le salvó la vida. Estuvo un año entero sometiéndose al tratamiento, apoyado en todo momento por los suyos: su madre, Carol Middleton, su padre, Michael Middleton, y sus hermanas, la Duquesa de Sussex y Pippa Middleton.

Ahora que el calvario ha terminado y está más recuperado, James Middleton ha decidido comprometerse con su novia, Alizee Thevenet (29), después de algo más de un año de relación. Ha asegurado en la entrevista con The Telegraph que está deseando comenzar su nueva vida con su futura esposa y sus perros, a los que adora.