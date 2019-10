La hija de Raquel Bollo se sincera sobre su embarazo: «Fue un shock» Alma Cortés confirma que se encuentra esperando su primer hijo

Alma Cortés (19 años) por fin ha confirmado lo que se llevaba rumoreando semanas: está embarazada de su primer hijo. Así lo ha asegurado en su canal de Mtmad la hija de la televisiva Raquel Bollo y del fallecido Chiquetete, con el fin de zanjar por fin todas las habladurías.

«Mi verdad es que sí, sí estoy embarazada, estoy muy feliz de estarlo y sí a todo lo que tenga que ver con mi embarazado», comenzaba diciendo, reconociendo también que fue un shock: «Es verdad que la noticia fue muy chocante, yo no me la esperaba y si yo no me la esperaba, imaginaros mi familia. Al final es algo normal que pasa dentro de todas las familias pero no dejo de ser una niña que tiene 19 años, estudiante y muy currante. Fue un shock».

Reconoce que les costó aceptar el embarazo: «Estuvimos enfadados, molestos, no entendía la situación y el por qué yo tenía ese pensamiento. Al final es mi decisión y es la que tienen que aceptar. A día de hoy estamos muy felices, todos y cuando digo todos es todos. Lo vivimos con muchísima ilusión, mi madre ha sido la primera que ha estado conmigo para encontrar piso, he tenido muchísimo apoyo».

Asegura que, pese al bebé que viene en camino, su intención no es dejar sus estudios de Derecho. También ha querido aclarar que lo ha confirmado cuando le ha parecido que tenía que hacerlo. «Yo no es que haya estado callada hasta ahora que haya llegado a Mtmad, jamás me he escondido de nada y nunca he estado callada para hablar en ningún sitio. Creo que ahora tengo esta plataforma y lo hago cuando yo he creído que lo tengo que hacer. Es una noticia mía que solamente me corresponde contar a mí», dice.

El padre del bebé es su actual pareja, Juan José, un joven de Jerez de la Frontera (Cádiz) con quien mantiene una relación desde hace más de un año. Se trata del primer y único amor de la hija de la colaboradora de «Sálvame». Alma Cortés compartía su primera imagen pública junto a Juan José a través de su perfil de Instagram en el mes de mayo. Una fotografía en la que se apreciaba la complicidad que existe entre ambos. «Amanecer contigo y hacer de la noche el día.», escribía la futura mamá junto a la imagen en la que aparecen con la portada de la Feria de fondo.