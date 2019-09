Hilaria y Alec Baldwin esperan su quinto hijo El actor y la instructora de yoga perdieron a un bebé hace cinco meses

Tras la terrible pérdida del bebé que estaba esperando con Alec Baldwin (61 años) hace cinco meses, Hilaria Baldwin (35) ha anunciado con gran alegría que el matrimonio está esperando un hijo. Así lo ha comunicado la instructura de yoga española a través de las redes sociales con un vídeo de una ecografía.

«Todavía es muy pronto, pero acabamos de descubrir que hay una personita dentro de mí. El sonido de su corazón es muy fuerte y eso me hace muy feliz. Sobre todo después de la pérdida que sufrimos en primavera», escribe Hilaria Baldwin en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Hilaria Baldwin reconoce que los primeros meses están siendo muy duros. Está muy cansada y tiene náuseas. Ha aprovechado también para pedir por favor privacidad para su familia. «Mi única petición ahora mismo es que los medios no manden a ningún fotógrafo que me siga o que compre imágenes de paparazzi autónomos. Quiero estar en paz durante estos meses y que me persigan con cámaras no es lo que me recomienda ahora mismo el médico», dice.

Se trata del quinto hijo para la pareja que se dio el «sí, quiero» en el año 2012. Cuentan ya con Carmen Gabriella (de 6 años), Rafael (4 años), Leonardo (3 años) y el último, Romeo, que nació el 17 de mayo de 2018. Además, Alec Baldwin tiene otro hijo fruto de su matrimonio con Kim Basinger: Ireland Baldwin-Bassinger.