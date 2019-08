Paz de la Huerta quiere sentar en el banquillo a los jefes de Disney De madre americana y padre con Grandeza de España, la actriz tenía 14 años cuando Weinstein supuestamente la violó

María Estevez Los Ángeles Actualizado: 30/08/2019 00:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Harvey Weinstein podría enfrentarse a cadena perpetua tras una nueva acusación

Cuando quedan unas semanas para el estreno en España de «Intocable», el documental sobre Harvey Weinstein dirigido por Ursula Macfarlane, una de sus protagonistas, Paz de la Huerta -que ha denunciado a Weinstein por violación-, extendió ayer su acusación. En el nuevo escrito demanda responsabilidades al presidente de Disney, Bob Iger, y al ejecutivo Michael Eisner por ser cómplices de Weinstein y no protegerla durante el rodaje de la película «Las normas de la Casa de la Sidra», producida por los estudios Miramax, que son propiedad de Disney.

El abogado de la actriz, Aaron Filler, asegura que «Iger tomó una serie de decisiones que permitieron a Harvey Weinstein dañar a varios empleados de Miramax. Además, tras la salida de Weinstein, no hizo ningún esfuerzo por identificar o remediar el daño que pudiera haber hecho». Filler concluye que su cliente sufrió un asalto físico y trauma emocional por la negligencia de sus superiores, que violaron la ley del tráfico sexual en la industria del entretenimiento. De la Huerta pide 54,2 millones de euros por el colapso emocional sufrido tras la supuesta violación.

Michael Eisner - Nancy Kaszerman

Iger y Eisner ya han contratado a un bufete de abogados para su defensa. «Nosotros no somos responsables, Miramax tenía total autonomía», se ha defendido Iger en un comunicado. Filler, sin embargo, insiste en que Disney es responsable por no salvaguardar la seguridad de una actriz que cuando ocurrió el asalto tenía 14 años y, por tanto, era menor de edad.

Arrestado en mayo del 2018 en Nueva York, Weinstein se enfrenta a dos acusaciones por violación, una en primer grado y otra en tercer grado, de las que se ha declarado inocente, asegurando que fueron relaciones consentidas. En «Intocable», De la Huerta relata su violación. «Me empujó, se desnudó y me levantó la falda. Estaba asustada, no peleé pero no di mi consentimiento», admite frente a la cámara.

Bob Iger - Alberto E. Rodríguez

De la Huerta es una actriz con ascendencia española y educada en Nueva York. Es hija de Iñigo de la Huerta y Ozores, XVI duque de Mandas y Villanueva y con Grandeza de España, y de Judith Bruce, quien dirigió dentro de las Naciones Unidas asuntos relacionados con las mujeres en los países del Tercer Mundo. Cuando sus padres se separaron, Paz y su hermana Rafaela se quedaron con su madre en la casa de Lower Manhattan. Musa de Jim Jarmusch, su último gran personaje fue para la serie «Boardwalk Empire», aunque pasará a la historia por ser una de las actrices que tuvo la valentía de hacer caer el imperio de Harvey Weinstein