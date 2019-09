El impactante aspecto de Logan, de «Supervivientes», tras su grave accidente El exconcursante del reality sufrió un traumatismo ocular severo al ser golpeado po un dron descontrolado

El exconcursante de «Supervivientes» 2018 Logan Sampedro sufría el pasado 15 de agosto un grave accidente en Ibiza por el impacto de un dron descontrolado que le provocó un severo traumatismo en el ojo izquierdo. Tal y como informó en su momento el «Diario de Ibiza», permaneció ingresado en el hospital Can Misses.

«No he tenido buenas noticias pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día», escribía junto a una fotografía en el hospital que publicaba en Instagram tras el accidente.

Ahora, tras recibir numerosos mensajes de sus fans preocupándose por su estado de salud, ha decidido publicar una instantánea mostrando los resultados estéticos. «Después de 1 mes y pico de incertidumbre por fin tengo los resultados definitivos. El aspecto del ojo será ese, pero se queda conmigo. Gracias a todos los que se preocuparon por mi estado y siento no haber podido informar más».

A través de este mensaje confirma que finalmente no le han tenido que extirpar el ojo, pero que el resultado es una estética bicolor. Por el momento, en cualquier caso, no ha entrado en detalles sobre si se ha visto afectada su visión.

Sus seguidores y amigos no han dudado en enviarle cientos de mensajes de apoyo, aplaudiendo su sinceridad y animándole en su recuperación.