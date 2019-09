La imperdonable falta de respeto de Asraf a Isabel Pantoja Este fin de semana se ha desvelado el principal motivo por el que la tonadillera no acudió a la presentación de su hija, Chabelita

Chabelita Pantoja (23 años) intenta hacerse un hueco en el mundo de la música con su primera canción: «Ahora estoy mejor», que presentó el pasado jueves por la tarde en la sala de conciertos Kapital, en Madrid. Una canción de reguetón con toques de trap y una letra que no ha dejado indiferente a nadie.

Ni rastro de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermano, Kiko Rivera, en la presentación. Mientras, la joven esperaba en el interior del recinto a que apareciese su madre en el último minuto para apoyarla y miraba al palco constantemente. «Me hace muchísima ilusión que estéis aquí. Gracias a mis amigos, a mi novio y a todos los medios de comunicación que habéis venido a apoyarme. A los que no han venido...», dijo tras su actuación. Fue entonces cuando el silencio inundó la sala, se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas.

Tras la actuación, «Sálvame» quiso quitarle «la careta de víctima a la joven». «Isabel no sabe de su hija desde su cumpleaños (2 de agosto)», la hija no le coge el teléfono», desveló Belén Esteban. «Un hijo no debe marcar los tiempos con una madre. La hija utiliza a su madre para promocionar el disco», opinó su compañero Kiko Hernández.

Hay quien dice que esa soledad no le tendría que haber pillado por sorpresa y hasta la mismísima Isabel Pantoja ha hablado por boca de Raquel Bollo: «Ella sabía que yo no iba, que no se haga la víctima más. Yo sí soy una buena hija y no voy a dejar a mi madre», en relación a la recaída de su madre, Doña Ana, en su enfermedad.

El detonante

Este fin de semana se ha desvelado el principal motivo por el que la tonadillera no acudió a la presentación: Asraf Beno, el novio de su hija.

El conflicto viene de Cantora el día del cumpleaños (2 de agosto). Hay una discusión muy fuerte entre Chabelita y Asraf por la presencia del ex de la joven, Omar Montes en la fiesta. Esta situación no le hace nada de gracia a la cantante e intenta frenarlo.

Sin embargo, el detonante llega cuando la pareja protagonizó una monumental bronca en plena calle, unas imágenes que mostró el programa «Socialité» y que en ellas se puede ver cómo en el portal de su vivienda cuando se inició la discusión y Asraf le pedía a la hermana de Kiko Rivera que se metiera en casa para solucionar sus problemas en un lugar privado. Sin embargo, Isa ignoró las peticiones de su novio. En ese momento, el modelo cogió a su novia del brazo e hizo que entrara, un gesto que suscitó un sinfín de críticas.

Cuando la tonadillera ve las imágenes, llama inmediatamente a su hija que no le coge el teléfono y acto seguido a Asraf. Mantienen una fuerte discusión telefónica por «Isabel Pantoja cree que le va a hacer algo a su hija». Una dura conversación en la que el modelo falta al respeto en varias ocasiones a la matriarca e incluso le cuelga el teléfono. «Isabel Pantoja le dio a elegir a su hija entre Asraf y ella», aseguraron anoche en «Sábado Deluxe».