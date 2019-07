La inesperada confesión de Isabel Pantoja que ha dejado a todos atónitos Tras su salida del programa «Supervivientes», la tonadillera ha abierto su corazón para confesar un amor secreto

El paso de Isabel Pantoja por el programa « Supervivientes» no ha sido precisamente discreto. Su andadura por el espacio de Telecinco ha sido seguida por todos sus fieles y los días posteriores a su salida no iban a ser menos. En su regreso a los platós de la cadena, la tonadillera se ha sentado en «Conexión Honduras» para hacer balance de su paso por el reality y se ha sincerado sobre partes de su vida privada hasta ahora desconocidas.

Se conocía que Isabel Pantoja y el fallecido artista Juan Gabriel estaban muy unidos, pero no hasta el punto que confesó la tonadillera. «Nunca he hablado de él porque para mí ha sido y será siempre mi compadre. Soy madrina de su hijo Iván, mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto con mi familia, que más he querido en toda la vida», comenzaba a explicar la Pantoja.

Tras estas palabras, Isabel Pantoja no dudó en asentir cuando el presentador de televisión Jordi González le preguntó si alguna vez Juan Gabriel le había pedido matrimonio. Una confirmación de un amor secreto que dejó a todos atónitos en el plató, aunque, como ha asegurado la madre de Kiko Rivera, no pudo ser. «Yo le dije que no podía ser y se lo dije cantando», sentenciaba en el espacio de Telecinco.

En 2016, cuando el artista falleció, la tonadillera escribió una sentida carta a su gran amigo: «Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás como te quiero… con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tú bien dices: gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo. Como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa, cariño mío. Te ama tu comadre Isabel».