La inesperada renuncia de la novia de Kiko Matamoros para protegerle

El inicio de la relación entre Marta Lopez Álamo y Kiko Matamoros generó una gran polémica, pues se producía apenas una semana después de romper con su exnovia, Cristina Pujol, y pocos meses después de firmar el divorcio de Makoke. Además, la diferencia de edad entre ambos (ella tiene 21 años y él 62), hacía sospechar a su entorno más cercano que se trataba de un montaje o una relación por interés.

Pero frente a todo pronóstico, su noviazgo se ha ido consolidando hasta el punto de que ya viven juntos en un apartamento de alquiler. La joven modelo, por su parte, ha intentado mantenerse al margen de la vida pública y alejada de los platós de televisión pero sí que ha desvelado algunos detalles sobre su vida privada. Lo ha hecho a través de su canal de «Mtmad», una plataforma de «Mediaset» en la que distintas «influencers» cuentan en vídeo algunas de sus vivencias.

Pero Marta López ha decidido poner fin a esta aventura profesional que constituía un trabajo para ella, para proteger la intimidad de Matamoros. «Yo no soy un personaje público de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ni me dedico al mundo de la televisión ni vendo mi vida en la televisión, que lo respeto, pero no lo soy y no he elegido serlo», contaba en el último vídeo que publicará.

«Los intereses de ellos es contar conmigo obviamente porque soy la novia de… y yo eso lo sé perfectamente. Al final lo que quieren es contenido con él, mi día a día incluyéndole a él, porque al final lo natural es que tu día a día incluya a tu pareja», explica. Por ello, ha tomado la decisión de abandonarlo: «Mi canal tampoco da más de sí si yo no quiero contar mi vida como un reality, contar cómo conocí a Kiko, cosas íntimas que podría vender a una revista pero no lo hago y que tampoco lo voy a contar en mi canal».