Instagram Anita Matamoros, duramente criticada por el uso de Photoshop: «Hay que ser cutre» La hija de Kiko Matamoros ha alcanzado los 500.000 seguidores en la red social y ha querido compartir una imagen que ha generado polémica

Anita Matamoros ha conseguido su objetivo tan esperado: llegar a los 500.000 seguidores en Instagram. Hace un año consiguió la cifra de 400.000 y desde entonces no paró de repetir lo ansiosa que estaba por cumplir un nuevo récord. Ahora que lo ha conseguido, la «influencer» ha querido dar las gracias a sus seguidores a través de una publicación en su perfil que parece no haber sido del gusto de todos.

En una imagen en la que aparece en su terraza sujetando unos globos con el número 500. Ha sido la elección menos acertada que Anita podría haber hecho: «Hay que ser cutre tía», «Buah lo que se puede hacer con Photoshop, era más feliz pensando que no sabías usarlo» o «Me dirás que no tienes suficiente pasta para comprarte los globos de verdad. Tía que en los chinos están por 1 euro». Sus seguidores enseguida se han dado cuenta de que los números no eran reales y que en vez de comprar los globos para parecer más real ha decidido optar por el retoque fotográfico que posteriormente ha confesado: «Solo puedo dar las gracias. Y deciros que los globos son fake, puro photoshop, pero me hacía ilusión tener esta foto».

La polémica no se ha quedado aquí. En otras ocasione, la hija de Kiko Matamoros ya había sido acusada por utilizar Photoshop en sus imágenes, a pesar de tener un cuerpo del que presume en redes sociales. Sin embargo, la «influencer» sigue apostando por los retoques digitales, que en algunas ocasiones le ha hecho convertirse en el centro de las críticas: «Con lo guapa que eres y lo estropeas con el Photoshop que no te hace falta Anita», «Pásate al paint mejor» o «Uff que cutre el retoque, parece que te han pegado en el fondo. Por no hablar de la cintura, el pecho o la clavícula!».