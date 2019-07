Instagram Se aviva el enfrentamiento entre Laura Sánchez y Aitor Ocio La exmodelo le ha prohibido al que fuera su marido publicar imágenes con la hija que ambos tienen en común en redes sociales

Parece ser que entre la expareja formada por Laura Sánchez (38) y Aitor Ocio (42) no reina la paz. Y es que el exfutbolista anunciaba esta semana en su perfil de redes sociales una noticia que le ha enfadado y apenado a partes iguales: su expareja le ha prohibido seguir compartiendo imágenes junto a la hija que ambos tienen en común, Naia (13), en redes sociales. Y no porque lo diga ella, sino porque ha tomado las medidas judiciales pertinentes para exigírselo.

Con un emotivo texto, el vasco ha querido avisar a todos sus seguidores de Instagram de que no volverá a subir fotografías ni ningún tipo de contenido audiovisual en el que aparezca su hija en redes sociales: «Siento la necesidad de compartir con todos vosotros la siguiente reflexión respecto a una medida que me han impuesto y que debo acatar. A partir de ahora, no nos permiten a mi hija y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera que nos gustaría y como lo habíamos hecho hasta ahora».

El exfutbolista ha querido mostrar en todo momento su malestar y disconformidad hacia la drástica decisión que ha tomado su ex, y aún más con la del juez. Pero no ha estado solo, sino que han sido varios los rostros conocidos que han querido apoyar a Aitor Ocio a través de comentarios en la publicación. Entre ellos, el también futbolista Fran Yeste o el presentador Raúl Gómez.

Las palabras del deportista son el perfecto reflejo de un padre y una hija desolados por no poder seguir compartiendo instantáneas de sus mejores momentos juntos. Además, Ocio ha querido dejar claro que se trataba en todo momento de imágenes consentidas y consensuadas con la menor.

El exfutbolista ha querido rematar su texto con una emotiva frase que desmuestra el estrecho vínculo que le une a Naia, ya que ambos comparten numerosas pasiones -entre ellas, el fútbol-. «Nos han borrado nuestras fotos pero jamás nadie podrá borrar nuestras sonrisas», ha concluido el padre de la niña.

En pie de guerra

Los enfrentamientos entre el Aitor Ocio y Laura sánchez traen cola. La prohibición al exfutbolista de no subir fotos con su hija no ha hecho más que avivar una guerra que estalló en 2006, cuando pusieron fin a su relación.

Allá por 2014, la que fuera modelo ya advirtió a su ex sobre la publicación de imágenes de la niña, que por entonces tenía tan solo siete años. «Estoy cansada que utilice a Naia para su autopromoción de 'padre ejemplar'. ¿Dónde está aquí la protección del menor?», escribió en sus redes sociales.

Pero las cosas no hicieron más que empeorar a raíz de que un juez le concediera al padre la custodia de Naia. Desde entonces, ambos viven en Bilbao, tierra de nacimiento de él. Con esta situación, la modelo se ve obligada a viajar continuamente al País Vasco para estar con la pequeña, algo difícil de compaginar con su vida laboral, como ha admitido en numerosas ocasiones.