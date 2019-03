Instagram El «capricho» de Sergio Ramos y Pilar Rubio por el que han pagado 40.000 euros No es ningún secreto la pasión del futbolista por el mundo del arte

La semana pasada salió a la luz la noticia de que Sergio Ramos y Pilar Rubio se encuentran inmersos en la obra de la que será su futura mansión. Una casa que contará con más de 15.000 metros cuadrados de extensión, de los cuales 1.470 serán edificables. Una propiedad que adquirieron, tal y como recogía «Vanitatis» a través de una subasta pública por un precio de 4,2 millones de euros, pero tras las reformas se calcula que su precio ascenderá a 12 millones.

Ahora el matrimonio está empezando a pensar en su decoración interior. Por ello, el jugador del Real Madrid ha comprado un cuadro del artista neoyorquino Phil Frost que lucirá en su mansión, después de haber estado expuesto durante semanas en el MoMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York). Una obra de arte por la que se ha desembolsado 40.000 euros. «Estoy muy feliz de compartir nuestra última adquisición para la Sergio Ramos Collection, Lineage of Continuum, del artista autodidacta estadounidense Phil Frost. Me ha conmovido mucho su trabajo y su personalidad, con las que me siento muy identificado. Las pinturas de Frost combinan con la crudeza y el borde arenoso de la calle gracias al uso de materiales encontrados, con la elegancia de su estética pictórica. El díptico se exhibió como la pieza principal en el 50 aniversario del la Colección Nelson Rockefeller en el Empire State Plaza de Nueva York», ha escrito el futbolista en su perfil de Instagram junto a una imagen de la pareja admirando la obra de arte.

No es ningún secreto la pasión del futbolista por el mundo del arte: «En estos últimos años estamos muy vinculados al mundo del arte, porque no hay mejor forma de invertir que hacerlo en arte y en cultura», dijo durante una visita al programa de televisión «El Hormiguero».