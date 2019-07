Instagram La celulitis de Anabel Pantoja revienta Instagram La prima de Kiko Rivera y Chabelita nunca ha escondido su cuerpo

Anabel Pantoja nunca ha escondido su deseo de transformar su cuerpo. La sobrina de la tonadillera y su peso han sido, a menudo, claros protagonistas en el plató de «Sálvame», e incluso se ha dedicado un espacio exclusivo, llamado el «Plan Pantoja», en el que la colaboradora se ha puesto como objetivo adelgazar unos cuantos kilos.

No obstante, y a pesar de que para la prima de Kiko Rivera -al igual que para muchas personas- es complicado mantener su peso a raya, poco a poco ha ido acercándose a su objetivo y en ningún momento ha escondido su cuerpo. Es más, en sus redes sociales publica numerosos posados en los que aparece en bikini.

Sin embargo, a la hora de mostrar un cuerpo al natural no termina de convencer a sus seguidores. Cada vez que publica una imagen de ella en bañador, su cuenta de Instagram se convierte en un auténtico campo de batalla. Anabel publicaba en este espacio una imagen en la que aparecía subiendo unas escaleras en la playa con la braguita del bikini como única prenda. «Arranca las vacaciones de muchos, ¡tened cuidado en las carreteras, preocuparos de ser felices en todos los momentos que podáis! A mi me toca esta imagen dentro de 1 mes justo», ha escrito junto a la foto.

Una imagen al natural que ha hecho que los ataques hacia su físico surgiesen casi inmediatamente «Arréglate esas nalgas», «Yo no hubiera subido una foto así», «Ese cuerpo no mola para ese desnudo mi niña» o «Cuánta celulitis y la muestra la pendeja». Aunque de los más de 3.000 comentarios la mayoría de ellos son positivos y mensajes de apoyo hacia la colaboradora. «Enhorabuena por quererte, viva la gente con cuerpos normales, no todas somos perfectas», «Me encanta ver a una persona auténtica y sin complejos! A los q critican tanto primero q se miren ellos» o «Cuánto comentario dañino, vivan los cuerpos sean como sean ... con menos kilos y con más. Menos juzgar y más disfrutar de la vida», han sido algunos de los mensajes de apoyo.