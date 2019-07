ABC Madrid Actualizado: 01/07/2019 09:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el nacimiento de Phothoshop en 1988, las famosas ya no se esfuerzan tanto para que sus fotografías salgan perfectas, puesto que pueden modificar y mejorar a su gusto todos sus defectos. A raíz de esto, el editor grafico por excelencia ha sido objeto de críticas por promover estándares de belleza corporal poco o nada realistas, especialmente en las mujeres.

Sin embargo, y a pesar de que muchas de las celebrities más conocidas defienden la belleza natural, otras muchas estrellas utilizan el retoque fotográfico para modificar las fotos personales que suben a sus propias redes sociales. Personajes como Kylie Jenner, Kim Kardashian o Beyoncé han sido acusados de vender imágenes falsas de ellas mismas en internet. Por lo general, el uso de esta herramienta es duramente criticado por promover estándares corporales poco realistas que, en el peor de los casos, pueden dejar a la estrella con un aspecto casi inhumano.

Un claro ejemplo es este en el que la cantante Britney Spears, quien el pasado fin de semana publicaba una imagen suya con la misma ropa que usó durante el videoclip de «Baby One More Time», ha sido duramente criticada por la exageración a la hora de utilizar la herramienta de Photoshop para parecer más delgada. «Parece que usó Photoshop de una manera no profesional para adelgazar sus extremidades», «Tan flaca que dobló los cajones» o «Ella es tan delgada que en realidad afecta los muebles a su alrededor para que se vea delgada también», son algunos de los comentarios que se pueden leer bajo la fotografía.