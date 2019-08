Instagram El desnudo integral de Nagore Robles burla la censura de Instagram La televisiva ha viajado en solitario hasta Bali para desconectar en sus días de vacaciones

Nagore Robles se encuentra disfrutando de uno de los veranos más especiales de su vida. Sandra Barneda no ha podido acompañarla en sus vacaciones por motivos de trabajo, y su pareja ha optado por lanzarse a una aventura en solitario recorriendo Bali. Mostrándose renovada y feliz, la colaboradora ha compartido diversas instantáneas en las que posa al natural y sin nada de maquillaje.

Una de estas fotografías, y que más ha llamado la atención de sus seguidores, es en la que posa completamente desnuda, con una estudiada posición que burla la censura de la red social. Una actitud aplaudida por parte de sus seguidores, que no han dudado en alabar su espontaneidad y la imagen que está proyectando estos días en su perfil de Instagram.

«A ti mujer, que eres bella desde que naciste, sexy cada vez que te miras al espejo y sonríes, que el mundo está a tus pies incluso el día que decides dejarlo de forma invencible. Quiero que te sientas libre, que seas consciente de que eres capaz de todo, que hay que tenerlo muy grande para vivir y sobrevivir en este mundo que no fue diseñado para nosotras pero sin embargo lo estamos haciendo nuestro también. Eres belleza, fuerza, nobleza, felicidad, amor, hogar, valentía, familia, inteligencia, libertad, inmensidad, sensibilidad, lealtad... No pararía de decirte que eres un ser excepcional que no tiene límites y que además estás rodeada de compañeras igual de increíbles que tú; con los mismos miedos, fantasmas, inseguridades y dudas pero con el mismo poder extraordinario para ayudarnos entre nosotras. Estos días no he parado de conocer mujeres increíbles de todas partes del mundo y solo puedo decir que cada día nos admiro más», reflexiona.

Sus admiradores no han tardado en contestar a la publicación: «Sabes que es lo que últimamente mas me gusta de ti... Que salgas tal cual, sin maquillar.. mujer normal tal y como somos, que si un día te apetece lo haces... Pero no como obligación para colgar fotos el día a día..». Además, la fotografía suma ya cerca de 80.000 «me gusta» y más de mil comentarios.