Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. La modelo la ha liado en redes sociales tras compartir con todos una polémica imagen en la que se le ve junto a un elefante adulto «Echando de menos Bali y el santuario de elefantes», unas imágenes que no han gustado nada a sus seguidores y algunas asociaciones en defensa de los animales, quienes han criticado este compartamiento de la artista puesto que incita a sus seguidores a posar con animales salvajes.

Uno de los más duros ha sido el actor británico Peter Egan: «Menuda ignorancia y falta de preocupación. No entiende la crueldad infringida a estos pobres elefantes para que ella se haga su sesión de fotos inane. Patético», unas palabras de las que la televisiva no ha dudado en defenderse. «Visitamos un santuario de elefantes que rescataba estos elefantes de Sumatra, donde se habrían extinguido. Es una organización que trabaja para salvar a estos hermosos animales. Investigamos a fondo antes de ir».

Esta no es la primera vez que los usuarios estallan contra un famosos por posar con animales salvajes. Hace relativamente poco lo hicieron contra Justin Bieber tras compartir con todos una polémica imagen en la que se le ve acariciando a un tigre adulto y un bebé de tigre en brazos, unas imágenes que no gustaron nada a PETA, la asociación en defensa de los animales, que escribió una carta abierta: «Lo que Justin y las otras personas de la fiesta probablemente no saben es que Michael Hackenberger, el dueño del zoo de donde venía el tigre, ha sido recientemente acusado de cinco delitos de crueldad animal gracias a una cámara oculta de PETA, imágenes en las que se le ve azotar a un joven tigre durante su entrenamiento», dijeron. «Fue afortunado de que no le arrancara el cuello. Los tigres que se usan para salir en las fotos son apartados de sus madres poco después de nacer y eso hace que su conducta y comportamiento sea más rebelde y complicada a la hora de educar», añadieron desde su cuenta de Twitter.

We hope @JustinBieber denounces this now that he knows this tiger comes from animal abuser. https://t.co/t6AxIUkBbvpic.twitter.com/g5srLupp3j