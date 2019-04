Instagram El duro revés que une de nuevo a Paula Echevarría y David Bustamante: «Hasta siempre» La actriz ha anunciado la triste noticia a través de su perfil de Instagram

Parece que últimamente, y tras cumplirse un año de su divorcio, las cosas están más calmadas entre Paula Echevarría y David Bustamante. Ella, más feliz que nunca, de la mano del futbolista Miguel Torres y con vistas a mudarse a su nueva casa, cuyas obras ya están finalizando. Él, ilusionado de nuevo con la bailarina Yana Olina.

Sin embargo, un duro revés ha vuelto a juntar sus caminos. La actriz ha anunciado hoy, a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento del chihuahua que durante años ha acompañado a ambos: «Hasta siempre mi pequeño... Gracias por tantos años de amor incondicional, compañía y gruñidos de lo más graciosos viniendo de 1,5kg de ser... Va a ser duro acostumbrarse a estar sin ti.. llenabas demasiado para lo pequeño que eras...».

Con este mensaje anunciaba que Mowgly, el que fuera su mascota durante mucho tiempo, ha fallecido. Sus seguidores, por su parte, han querido mostrar su apoyo a la bloguera, pues la expareja ha compartido sus aventuras con él en numerosas ocasiones.

« Yo acabo de pasar por lo mismo. No hay consuelo», «Ojalá vivieran tanto como nosotros, no me convence lo de nuestros 7 años por 1 suyo. ¡No es justo! Siempre tendréis los recuerdos y sus fotos, ¡que os harán sonreír siempre!», «Lo siento mucho, nunca encontrarás un amor tan fiel como el que nos dan ellos... ¡Ánimo!», son solo algunas de las muestras de cariño recibidas.