Instagram Emma García despide el verano con un increíble posado en bikini La presentadora luce un cuerpazo envidiable durante sus vacaciones familiares en la playa

ABC Madrid Actualizado: 28/08/2019 18:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchos de los rostros más conocidos de la televisión se encuentran alejados de los platós, disfrutando de unos días de relax, tal y como ha hecho Emma García. La presentadora de «Viva la vida» se encuentra de viaje en familia pero, a pesar de estar desconectando de mundo mediático, Emma ha tenido tiempo de dejar a sus seguidores con la boca abierta, pues la presentadora ha demostrado que a sus 46 años luce un cuerpazo envidiable para muchos.

«Respirando libertad» es el mensaje que acompaña al posado veraniego que Emma ha compartido en Instagram. Con un sombrero, kaftán y gafas de sol, la presentadora ha conseguido dejar a todos impresionante, incluidos sus compañeros de profesión, que no han dudado en alabar su figura. «Que poderío», comentaba Luis Rollan. «Mamma mía», añadía Carlota Corredera.

Emma García, una de las presentadores más famosas de «Telecinco», no aparece en las imágenes con sus familiares pero sí que dejó claro que su intención era disfrutar con ellos, tal y como confesó durante una entrevista. «Cuando llego a mi casa y Aitor me abraza, me siento la persona más protegida y especial del mundo», expresó sobre su marido en el último programa donde se encuentra de sustituta Sandra Barneda. También le dedicó unas palabras a su otro amor, su hija Usue, a la que asegura que le encanta escribir y con la que, como le pasa a todas las madres, se pasa el día discutiendo. Es la única hija del matrimonio, después de 19 años juntos, que asegura no haberse «quedado con ganas» de tener más porque tienen «una niña estupenda».

La presentadora ha luchado mucho por compaginar la vida personal y la profesional, tal y como quiso reflejar en el programa que conducía anteriormente, «Mujeres y Hombres y Viceversa»: «Yo he vivido una relación a distancia que ha sido maravillosa. Nos casamos y me vine a Madrid. Nos queríamos mucho pero no coincidíamos, hasta que se vino, y entonces descubrí que estaba mucho mejor con él que sin él. Hay que luchar por las relaciones».